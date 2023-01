¿Adiós a Pabellón Polanco? A continuación te contamos porqué sus tiendas están cerradas y qué pasa con el predio de la conocida plaza comercial ubicada en Avenida Ejército Nacional 980, de la Ciudad de México (CDMX).

Recientemente Pabellón Polanco retomó menciones por las y los mexicanos, luego de que se acusó que la plaza se encuentra prácticamente desierta, con sus tiendas cerradas y a punto de la demolición.

Acorde a un TikTok, Pabellón Polanco, que en video luce vacía casi en su totalidad, será demolida para construir un nuevo edificio , el cual, según medios de información, abarca los 16 niveles.

No obstante, dicha situación no ha sido aceptada por el alcalde de Miguel Hidalgo , Mauricio Tabe, quien adelantó que no permitirá el cambio de uso de suelo de la conocida plaza comercial de la I Sección de Polanco.

¿Pabellón Polanco cierra? Esto es lo que sabemos

Según se indicó, alrededor del 70% de los locales comerciales de Pabellón Polanco, plaza inaugurada en 1990, se encuentran cerrados; pues de todas las boutiques y tiendas que las ocupaban no hay rastro.

Ya que, conforme a lo señalado, un proyecto de Inmuebles SROM SA. de CV. presentó una iniciativa al Congreso de la CDMX para reciclar el inmueble con un aumento de pisos, y darle un uso de “hospedaje”.

Con ello, según la información de medios locales, la inmobiliaria busca que se construyan viviendas y servicios , en un edifico que pudiera abarcar hasta los 16 niveles, aunque hasta ahora sólo se permiten 5.

En su proyecto, la inmobiliaria en donde Grupo Carso tiene acciones considera que con dicha construcción se puede ayudar a la reactivación de la economía en la CDMX.

Mauricio Tabe y habitantes de Polanco se pronuncian en contra de la construcción en Pabellón Polanco

Sin embargo, ante la situación tanto el alcalde de Miguel Hidalgo, alcaldía donde se encuentra Pabellón Polanco, como los habitantes de la zona se pronunciaron en contra del proyecto.

A través de Twitter, Mauricio Tabe expuso que su administración está en contra del cambio de uso de suelo de Pabellón Polanco, pues se pretende aumentar la cantidad de pisos.

Además, sentenció que no quieren más densidad ni la modificación del Programa Parcial de Desarrollo Urbano, vigente desde el 6 de junio de 2014.

Su postura fue la misma que la expresada por habitantes de la I Sección de Polanco, quienes también rechazaron el aumento de pisos en dicho inmueble.

En ese sentido, se desconoce si el proyecto se realizará o no, y el Congreso de la CDMX no ha emitido una respuesta a la solicitud, no obstante, las tiendas ya fueron desalojadas y la plaza se encuentra casi vacía.