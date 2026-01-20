José Octavio Rivero Villaseñor es un político capitalino que actualmente se desempeña como alcalde de Milpa Alta.

Su gestión se ha enfocado en el fortalecimiento de la infraestructura urbana, el acceso al agua, el drenaje y la seguridad mediante sistemas de videovigilancia en los 12 pueblos originarios de la demarcación.

Fue alcalde en el periodo 2018-2021 y regresó al cargo tras ser reelecto para el periodo 2024-2027, ahora bajo las siglas de Morena.

¿Quién es José Octavio Rivero Villaseñor?

José Octavio Rivero Villaseñor inició su activismo político en el Instituto Nacional de Estudios de Derecho Social (INEDSO). Posteriormente se desempeñó como presidente de Colegialización y Atención a Miembros entre 2010 y 2015, etapa en la que consolidó su perfil como operador político y gestor social en la Ciudad de México.

José Octavio Rivero Villaseñor, alcalde de Milpa Alta (Redes Sociales)

Entre sus principales logros al frente de Milpa Alta destacan la instalación de sistemas de videovigilancia en los 12 pueblos, lo que contribuyó a la reducción de delitos patrimoniales, así como la implementación de las bebetecas, espacios diseñados para el desarrollo integral de niñas y niños de 0 a 6 años.

¿Qué edad tiene José Octavio Rivero Villaseñor?

José Octavio Rivero Villaseñor tiene 39 años de edad, ya que nació el 2 de diciembre de 1984 en la Ciudad de México.

¿Quién es la esposa de José Octavio Rivero Villaseñor?

El alcalde mantiene un perfil reservado respecto a su vida personal, por lo que no ha hecho pública información sobre su estado civil.

¿Qué signo zodiacal es José Octavio Rivero Villaseñor?

José Octavio Rivero Villaseñor es Sagitario, signo de fuego asociado con el liderazgo, la iniciativa y el sentido de libertad.

¿José Octavio Rivero Villaseñor tiene hijos?

No existe información pública sobre hijos, ya que el funcionario ha optado por mantener su vida familiar en privado.

¿Qué estudió José Octavio Rivero Villaseñor?

José Octavio Rivero Villaseñor es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México. Además, cuenta con cursos y formación complementaria en comunicación política y nuevas tecnologías.

¿En qué ha trabajado José Octavio Rivero Villaseñor?

A lo largo de su trayectoria ha ocupado distintos cargos de relevancia en el ámbito político local y nacional, tales como:

Delegado nacional de Movimiento Ciudadano en la CDMX (2016-2018).

Alcalde de Milpa Alta (2018-2021), primer periodo al frente de la demarcación.

Diputado local en el Congreso de la CDMX (2021-2023) por Morena, donde presidió la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.

Alcalde de Milpa Alta (2024-2027), reelecto por la coalición Morena-PT-PVEM.

Además, ha sido congresista nacional y consejero estatal de Morena en la CDMX, así como delegado político de la Dra. Claudia Sheinbaum en el estado de Yucatán durante el proceso de precampaña rumbo a la Presidencia de la República.