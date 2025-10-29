El pasado mes de abril, Adolfo de la Rosa, quien vive en Coahuila, pidió ayuda al vivir con obesidad mórbida con 315 kilos; hoy, él ha perdido 120 kilos y se encuentra en recuperación integral.

Adolfo de la Rosa, joven que pidió ayuda para perder peso, ha logrado bajar 120 kilos

Una historia conmovió a todo Coahuila el pasado mes de abril cuando un joven llamado Adolfo de la Rosa de 30 años de edad realizó un llamado a las autoridades pidiendo ayuda.

Pues padecía obesidad mórbida con 315 kilos de peso, lo cual le impedía moverse y lo mantenía viviendo en condiciones indignas.

Ahora, Blanca Álvarez Garza, titular de la dependencia de la Unidad de Prevención Social de la Violencia en conjunto con Omar Hernández, encargado de los centros de rehabilitación, pudieron ofrecerle albergue y atender el caso de Adolfo.

Tras su ingreso, Adolfo de la Rosa recibió atención médica multidisciplinaria para evaluarlo y revisar si su condición de sobrepeso le permitía poder estar en el centro de rehabilitación; posteriormente, gracias a una rifa y apoyo de ciudadanos y servidores, se pudo comprar una cama especial.

Ahora se ha revelado que Adolfo ha logrado bajar 120 kilos y recibe ayuda de un entrenador personal, quien lo ha asesorado de manera nutricional y física con ejercicios diarios en el Bosque Venustiano Carranza; también se prepara para correr una carrera de 5 kilómetros.

Adolfo recibe atención psicológica, alimentaria y un lugar para vivir para que pueda retomar su vida, conseguir trabajo y poder realizar una vida normal después de vivir por tantos años con obesidad mórbida.

En su video pidiendo ayuda el pasado mes de abril, Adolfo relató que su familia “lo había ido a tirar”, y consiguió trabajo de vigilante en un predio cerca de la alameda Zaragoza; su enfermedad le provocó varios problemas de salud como:

Dolores de espalda y piernas

Caída y rotura de tobillo

Estreñimiento

Problemas de respiración

Agua en los pulmones

Espasmos al toser

Esto último lo mantuvo acostado en un colchón del cual no podía moverse, por lo que pidió ayuda ya que no quería darse por vencido.