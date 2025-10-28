La Lotería Nacional, encabezada por Olivia Salomón, presentó el billete conmemorativo del XV aniversario de El Buen Fin, con el objetivo de reconocer su papel en el impulso a la economía nacional y en el fortalecimiento del consumo Hecho en México.

El Sorteo Especial No. 306, que llevará la imagen de El Buen Fin, tendrá un premio mayor de 27 millones de pesos en dos series y se realizará el viernes 14 de noviembre a las 20:00 horas.

El Buen Fin, un evento que impulsa el desarrollo económico

Tras quince años de celebrarse, El Buen Fin se ha consolidado como uno de los eventos comerciales más importantes del país, al promover el crecimiento del comercio y el bienestar de las familias mexicanas.

Lotería Nacional lanza cachito especial por el XV aniversario de El Buen Fin 2025. (Cortesía )

Durante la presentación, Olivia Salomón destacó que el sello “Hecho en México” es el corazón de la campaña de El Buen Fin 2025, ya que este programa ha transformado la forma en que las y los mexicanos producen y consumen.

Y que este billete sea un recordatorio de que la prosperidad compartida es posible cuando nos reconocemos en lo que somos y en lo que construimos juntos. Con este XV aniversario celebramos la fuerza de nuestra economía, la esperanza de nuestro pueblo y la visión de una Presidenta que cree profundamente en México. Olivia Salomón

Olivia Salomón subrayó que, bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el país avanza hacia una etapa económica incluyente, en la que las familias, los pequeños negocios y el trabajo digno son el centro del desarrollo.

Olivia Salomón y Vidal Llerenas subrayan impacto de El Buen Fin en la economía

En representación del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, el subsecretario de Industria y Comercio, Vidal Llerenas Morales, afirmó que la Lotería Nacional es un instrumento clave del Gobierno Federal para difundir acontecimientos de relevancia, como El Buen Fin.

Ha sido un acierto de colaboración entre el sector público y el sector privado, es un interés de la Presidenta Sheinbaum y el secretario Ebrard, trabajar de manera cercana con el sector privado, así lo hemos hecho y esto ha tenido resultados buenos para México, el país y la economía mexicana y esto continúa con El Buen Fin. Vidal Llerenas Morales

Por su parte, Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), celebró los 15 años de El Buen Fin al destacar su impacto en el crecimiento y la estabilidad económica del país, al fomentar una cultura de colaboración, confianza y bienestar compartido.

En tanto, el presidente de la CONCANACO-SERVYTUR, Octavio de la Torre Stéffano, señaló que El Buen Fin es más que una temporada de descuentos, ya que promueve la inclusión digital, la formalización de empresas y la reactivación económica.

En representación del titular de la PROFECO, César Iván Escalante Ruiz, la subprocuradora de Servicios, Rebeca Olivia Sánchez, informó que ya está listo el operativo especial para proteger a las y los consumidores durante el evento. Informó que además de verificar precios y promociones, la dependencia promoverá compras responsables y seguras en este periodo de alto consumo.

El billete conmemorativo del Sorteo Especial No. 306 ya está disponible en puntos de venta en todo el país y en miloteria.mx. Contará con un premio mayor de 27 millones de pesos en dos series y una bolsa total de 80 millones de pesos.

El sorteo se realizará el 14 de noviembre a las 20:00 horas, con transmisión en vivo a través del canal oficial de YouTube Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.