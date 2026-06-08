La temporada de lluvias en la Ciudad de México ya está mostrando su impacto. La capital registró recientemente 84.5 milímetros de lluvia en el Zócalo, superando el récord histórico de 1952, lo que activó la alerta púrpura, provocó encharcamientos y puso bajo presión al sistema de drenaje.

El sector construcción, que aportó 2.3 billones de pesos a la economía nacional en 2024, juega un papel clave en la resiliencia urbana. Sin embargo, más allá de las grandes obras, hay una medida que puede evitar gastos de reparación: la impermeabilización de inmuebles.

Lluvias en CDMX: inversión pública no sustituye la protección en tu vivienda

Frente a lluvias cada vez más fuertes, impermeabilizar techos y superficies se ha convertido en una de las formas más efectivas de prevenir daños.

Las filtraciones no solo generan goteras visibles. Con el tiempo, la humedad puede provocar daños estructurales, aparición de moho y deterioro en paredes y techos, lo que eleva significativamente los costos de reparación.

Por ello, especialistas coinciden en que proteger un inmueble contra la humedad no es un gasto, sino una inversión preventiva, especialmente en una ciudad donde las lluvias ya superan registros históricos.

Impermeabilizar tu casa: la forma más efectiva de evitar daños por lluvias

Mientras el Gobierno de México destina 12 mil millones de pesos a infraestructura hidráulica y en la CDMX se implementan programas como el Plan Tlaloque, con 1,570 millones de pesos.

También destacan inversiones por más de 5,485 millones de pesos en obras de drenaje en la zona metropolitana, lo que refleja la magnitud del reto.

En este contexto, empresas especializadas como Imperquimia destacan que las soluciones de impermeabilización de alto desempeño son fundamentales para enfrentar los efectos de las lluvias, ya que permiten prolongar la vida útil de los inmuebles, reducir costos de mantenimiento y mantener espacios seguros y secos.

De acuerdo con especialistas de la compañía, hoy una vivienda no solo debe ser funcional, sino también capaz de resistir condiciones climáticas cada vez más extremas, donde la humedad y las filtraciones representan uno de los principales riesgos.

En una ciudad donde las lluvias rompen récords, impermeabilizar dejó de ser una opción y se convirtió en una necesidad.