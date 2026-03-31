Protección Civil del Estado de México informó que el acceso al Nevado de Toluca permanecerá cerrado de manera indefinida debido al mal clima, con presencia de neblina, frío intenso, vientos y senderos congelados.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México advirtió que la medida busca prevenir accidentes, mientras se mantienen operativos de vigilancia en los accesos.

El cierre, vigente desde agosto de 2025 tras un accidente vehicular, se mantiene ahora por condiciones extremas, con reportes de nieve y aguanieve en volcanes como el Nevado de Toluca y el Ajusco.

El Nevado de Toluca permanece cerrado por mal clima

A través de sus canales oficiales, tanto Protección Civil del Estado de México como la Secretaría de Seguridad del Estado de México, dieron a conocer que el acceso al Nevado de Toluca permanece cerrado ante el mal clima.

El cierre actual en el Nevado de Toluca comenzó el 10 de agosto de 2025, tras un accidente vehicular grave: una camioneta que transportaba turistas se volcó en uno de los caminos de acceso con al menos 11 personas lesionadas.

Protección Civil del Estado de México cierra el Nevado de Toluca por mal clima (@pciviledomex / X )

A partir de ese momento, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP) ordenó el cierre indefinido para revisar la seguridad en el Nevado de Toluca, replantear el modelo de visitas y proteger tanto a las personas como el ecosistema del Parque Nacional.

Desde entonces, el acceso principal al Nevado de Toluca por el Parque de los Venados permanece restringido, y al reporte de este 31 de marzo, el cierre se mantiene precisamente por esas condiciones extremas del mal clima.

Pues las autoridades reportaron la presencia de nieve o aguanieve en los volcanes, incluyendo el Nevado de Toluca, el Ajusco y otros cerros altos.

Den momento, las autoridades como la Policía Estatal, Policía de Alta Montaña, Protección Civil y municipales mantienen operativos permanentes con filtros en los accesos del Nevado de Toluca con patrullajes y recorridos aéreos para impedir el ingreso no autorizado.