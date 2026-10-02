Las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) se encuentran bajo Alerta Amarilla este viernes 2 de octubre, debido al pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo en toda la capital del país:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa de Morelos

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Ante y ello como parte de la activación de la Alerta Amarilla, la dependencia emitió una serie de recomendaciones a la ciudadania en general para disminuir los riesgos asociados a las lluvias fuertes y posible granizo este 2 de octubre.

Activan la Alerta Amarilla para las 16 alcaldías de la CDMX este 2 de octubre (@SGIRPC_CDMX/X)

Activan Alerta Amarilla en las 16 alcaldías de la CDMX por lluvias y granizo

Debido al temporal de lluvias en la CDMX que se pronostica, se prolongue hasta el 5 de octubre, este viernes 2 se esperan intentas precipitaciones y la posible caída de granizo en todas las alcaldías.

Al respecto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un mensaje en el que resaltó que se esperan precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros.

Activan la Alerta Amarilla para las 16 alcaldías de la CDMX este 2 de octubre (@SGIRPC_CDMX/X)

En el reporte compartido por la SGIRPC, se establece que el clima por el que se activó la Alerta Amarilla en las 16 alcaldías comenzó cerca de las 14:00 horas y se prolongará hasta las 22:00.

Por las posibles eventualidades que podrían registrarse ante las lluvias intensas y granizo, las autoridades tiene abiertas sus líneas telefónicas para recibir reportes de emergencias: 911 y 55-5683-2222.

Emiten recomendaciones para reducir riesgos por lluvias y granizo

Como parte de la puesta en marcha de la Alerta Amarilla en las 16 alcaldías de la CDMX, la SGIRPC compartió algunas recomendaciones a los habitantes de la ciudad y quienes transiten por ella, para disminuir las eventualidades:

Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar

Cierra puertas y ventanas

No cruces calles o avenidas con corrientes de agua

Si sales de casa usa paraguas o impermeable

Cabe destacar que debido a las condiciones del clima que se esperan para la tarde y noche de este viernes 2 de octubre, se prevén riesgos como encharcamientos y corrientes de agua en calles y avenidas.

De la misma forma, no se descarta que debido a las lluvias y vientos se puedan registrar incidentes que pongan en peligro a la población como la caída de ramas, árboles, lonas y estructuras.