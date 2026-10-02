Las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) se encuentran bajo Alerta Amarilla este viernes 2 de octubre, debido al pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo en toda la capital del país:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuajimalpa de Morelos
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- La Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
Ante y ello como parte de la activación de la Alerta Amarilla, la dependencia emitió una serie de recomendaciones a la ciudadania en general para disminuir los riesgos asociados a las lluvias fuertes y posible granizo este 2 de octubre.
Activan Alerta Amarilla en las 16 alcaldías de la CDMX por lluvias y granizo
Debido al temporal de lluvias en la CDMX que se pronostica, se prolongue hasta el 5 de octubre, este viernes 2 se esperan intentas precipitaciones y la posible caída de granizo en todas las alcaldías.
Al respecto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un mensaje en el que resaltó que se esperan precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros.
En el reporte compartido por la SGIRPC, se establece que el clima por el que se activó la Alerta Amarilla en las 16 alcaldías comenzó cerca de las 14:00 horas y se prolongará hasta las 22:00.
Por las posibles eventualidades que podrían registrarse ante las lluvias intensas y granizo, las autoridades tiene abiertas sus líneas telefónicas para recibir reportes de emergencias: 911 y 55-5683-2222.
Emiten recomendaciones para reducir riesgos por lluvias y granizo
Como parte de la puesta en marcha de la Alerta Amarilla en las 16 alcaldías de la CDMX, la SGIRPC compartió algunas recomendaciones a los habitantes de la ciudad y quienes transiten por ella, para disminuir las eventualidades:
- Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar
- Cierra puertas y ventanas
- No cruces calles o avenidas con corrientes de agua
- Si sales de casa usa paraguas o impermeable
Cabe destacar que debido a las condiciones del clima que se esperan para la tarde y noche de este viernes 2 de octubre, se prevén riesgos como encharcamientos y corrientes de agua en calles y avenidas.
De la misma forma, no se descarta que debido a las lluvias y vientos se puedan registrar incidentes que pongan en peligro a la población como la caída de ramas, árboles, lonas y estructuras.