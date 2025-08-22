¡No olvides tu paraguas! Hoy 22 de agosto, continúa el pronóstico de lluvia en la Ciudad de México (CDMX); te decimos a qué hora va a llover este viernes.

Para este viernes seguirá lloviendo en la CDMX, así como en el resto de los estados de la república mexicana, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El SMN informó que, hoy 22 de agosto, la CDMX tendrá cielo parcialmente nublado en el transcurso del día y ambiente fresco, pero confirmó que seguirán las lluvias fuertes.

En la mayor parte del territorio se prevén lluvias fuertes (25–50 mm), pero en zonas específicas o puntuales se esperan acumulados mayores, llegando hasta los 75 mm.

La temperatura mínima en la CDMX será de 14 a 16 °C y la máxima de 24 a 26 °C.

¿A qué hora va a llover hoy en CDMX? Lluvias comenzaron desde temprano

Las lluvias en CDMX comenzaron desde muy temprano, durante la madrugada de este viernes, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la CDMX informó que se registran lluvias en seis alcaldías capitalinas, las cuales son:

Azcapotzalco

Iztacalco

Cuauhtémoc

Milpa Alta

Tláhuac

Xochimilco

Aunque usuarios también reportan precipitaciones en zonas de la alcaldía Gustavo A. Madero desde las primeras horas de hoy 22 de agosto.

Lluvia en CDMX hoy 22 de agosto (Especial)

Según el portal especializado en clima Meteored, las lluvias en la CDMX podrían iniciar este viernes en el periodo entre las 2 y las 5 de la tarde.

El sitio precisa que se espera una acumulación de agua de 2.9 mm a 3.2mm en el lapso de mayor intensidad.

Además, señala que las lluvias podrían extenderse hasta la noche en algunas alcaldías de la CDMX.

Metro CDMX implementa ‘marcha de seguridad’ en 6 líneas por lluvias

A través de su cuenta de X, el Metro CDMX informó que, debido a la presencia de lluvia, se implementa ‘marcha de seguridad’ —avance lento de trenes— en seis líneas de la red de transporte.

Las líneas que se ven afectadas por las lluvias son:

Línea 2

Línea 3

Línea 5

Línea 8

Línea 9

Línea B

Usuarios reportan espera de hasta de 16 minutos en una estación para avanzar en la Línea 3.

En tanto, otros se quejan por la ‘marcha de seguridad’ en la Línea B, pues aseguran “no está lloviendo”.