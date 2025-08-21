El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó a la población de la Ciudad de México (CDMX) ante el pronostico de 4 días más de lluvias, las cuales podrían estar acompañadas de granizo y tormentas eléctricas.

Por medio de un video publicado en redes sociales, el SMN, perteneciente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que luego de los días secos en la zona del Valle de México, a partir de hoy jueves 21 de agosto inicia un temporal de lluvias en la CDMX.

Más temprano, la alcaldía Tlalpan activó una alerta roja ante la persistencia de lluvia durante la noche de ayer miércoles y la madrugada de hoy 21 de agosto.

Lluvias CDMX (Isaac Esquivel Monroy)

Hoy 21 de agosto, el SMN hizo un llamado de alerta en la CDMX debido a un pronóstico de lluvias fuertes, las cuales se podrían prolongar hasta el domingo 24 de agosto.

Mediante un video difundido en X, el Servicio Meteorológico Nacional explicó que estas condiciones también se pronostican en el Estado de México. Dichas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

En este sentido, se instó a la ciudadanía a seguir las recomendaciones de Protección Civil, ya que la lluvia podría originar un incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

⚠️ Aviso especial para los habitantes del #ValleDeMéxico. Seguirán las #Lluvias durante este día y el fin de semana. Síguenos para mantenerte informado y toma tus precauciones pic.twitter.com/8xOJC8dNC7 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 21, 2025

Lluvia en CDMX: Activan alerta roja en alcaldía Tlalpan

Debido a la lluvia con la que amaneció la CDMX hoy 21 de agosto, la alcaldía Tlalpan activó una alerta roja dadas las precipitaciones de la noche de ayer y las de la madrugada de hoy.

El Gobierno local explicó que derivado de este pronostico se podrían generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como posibles deslaves de laderas, y caídas de ramas, árboles y lonas.

Dado lo anterior, la alcaldía Tlalpan hizo un llamado quienes viven en zonas de riesgo o inundaciones para guardar documentos importantes en bolsas de plástico, desconectar aparatos eléctricos y seguir las indicaciones de protección civil.

También se instó a la ciudadanía a evitar cruzar puentes cuando el nivel de los ríos o arroyos sea alto o caudaloso.