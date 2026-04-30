A partir del primero de mayo habrá cambios en la forma de operar de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México.

Mediante un comunicado el Sistema de Transporte Colectivo Metro informa que la línea que corre de Cuatro Caminos a Tasqueña, operará en dos tramos del 1 al 3 de mayo de este 2026.

Esto con motivo a los trabajos de rehabilitación que se realizan rumbo al Mundial de Fútbol 2026.

Los cambios son los siguientes:

Operación en dos tramos

De Tasqueña a Xola.

De Cuatro Caminos a Pino Suárez.

Horarios de operación

Viernes 1 de mayo: 7:00 a 24 horas

Sábado 2 de mayo: 6:00 a 24 horas

Domingo 3 de mayo: 7:00 a 24 horas

Cierre de estaciones

Durante este periodo, las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto permanecerán cerradas; los trenes no tendrán paso.

Para reducir afectaciones y con el objetivo de apoyar a los usuarios de este transporte, se contará con el apoyo de autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros, en el tramo Xola-Pino Suárez.

Las estaciones Portales y Nativitas también se cerrarán a partir del jueves 30 de abril a partir de las 22 horas.

Aunque en días posteriores sí habrá paso a trenes, no se podrá ascender o descender en estas estaciones.

Estaciones de la línea 2 del Metro CDMX que serán cerradas por remodelación. (Yazmín Betancourt/SDPNoticias)

Habilitan programa “Tu bici viaja en metro”

Dando por hecho que disminuirá la demanda del Metro de la Ciudad de México por el puente que deriva del Día del Trabajo, se habilita el programa “Tu bici viaja en metro”.

Desde el viernes 1 de mayo, usuarios podrán ingresar al Metro CDMX con su bicicleta, la cual podrán usar posteriormente en la ciclovías, rutas que también han sufrido remodelaciones por el tan esperado evento deportivo.

Cabe mencionar que el acceso de estos vehículos, en el periodo ya mencionado, se habilitará en las 12 líneas de la red.