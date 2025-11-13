Pedro Hernández, secretario general de la Sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), con sede en la CDMX, dijo que no van a caer en provocaciones y no están de acuerdo con el trato que les han dado las autoridades, luego de que fueron dispersados con gas lacrimógeno.

Señaló que el gobierno está tomando cada vez más tintes fascistas al no permitir la libre manifestación, pero no desistirán de su paro nacional de 48 horas.

Además, rechazó que haya respuesta a sus demandas, tal como lo aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum, desde su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

“...al engañar una y otra vez que nos han recibido, que nos han resuelto… decimos, no nos retiramos… vamos a seguir con nuestro plan de acción…” Pedro Hernández. Sección 9 CNTE

Claudia Sheinbaum asegura que hay mesas de trabajo y apoyos a maestros

Claudia Sheinbaum, presidenta de Mexico, dejó ver que no hay necesidad de manifestarse por parte de los maestros de la CNTE debido a que aseguró hay diálogo constante.

La presidenta de México dijo que han habido mesas de diálogo y apoyos por parte del gobierno para maestros y estudiantes.

Así lo dijo Claudia Sheinbaum desde su conferencia mañanera en Palacio Nacional luego de que maestros de la CNTE intentaron derribar vayas.

“Siempre ha habido diálogo, hay mesas abiertas de trabajo, recientemente estuvo el secretario de Educación, la secretaria de Gobernación, Lety Ramírez de Presidencia con el gobernador de Oaxaca… en todos los estados, entonces no se entiende… incluso ha habido muchos apoyos… ¿qué necesidad hay e esta manifestación? ademas, a dos días de la manifestación de la derecha vamos a decirle así” Claudia Sheinbaum

CNTE aclara que buscan mesa nacional; diálogo solo es con secciones

Yenny Aracely Pérez, secretaria general de Sección 22 de la CNTE, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, dijo que hay mesas de trabajo con secciones de la CNTE pero no una mesa nacional que es lo que están buscando .

Sobre las manifestaciones en general, Claudia Sheinbaum dijo que en el país se realizan de manera libre, hay libertad de expresión y se respeta si las personas tiene opiniones distintas.