Claudia Sheinbaum, presidenta de Mexico, dejó ver que no hay necesidad de manifestarse por parte de los maestros de la CNTE debido a que aseguró hay diálogo constante.

La presidenta de México enlistó a los funcionarios que han participado en las mesas de diálogo con la CNTE y los apoyos que existen por parte del gobierno para maestros y estudiantes.

Así lo dijo Claudia Sheinbaum desde su conferencia mañanera en Palacio Nacional luego de que maestros de la CNTE intentaron derribar las vayas en Corregidora y Correo Mayor.

“Siempre ha habido diálogo, hay mesas abiertas de trabajo, recientemente estuvo el secretario de Educación, la secretaria de Gobernación, Lety Ramírez de Presidencia con el gobernador de Oaxaca… en todos los estados, entonces no se entiende… incluso ha habido muchos apoyos… ¿qué necesidad hay e esta manifestación? ademas, a dos días de la manifestación de la derecha vamos a decirle así” Claudia Sheinbaum

Sobre las manifestaciones en general, Claudia Sheinbaum dijo que en el país se realizan de manera libre, hay libertad de expresión y se respeta si las personas tiene opiniones distintas.

🔴“¿Qué necesidad hay de esta manifestación?”, cuestionó la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la protesta que mantienen maestros de la #CNTE, quienes demandan la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2017.



🗞️Israel Aldave vía @Radio_Formula pic.twitter.com/fx7fUmQgxY — Azucena Uresti (@azucenau) November 13, 2025

Lanzan gases lacrimógenos a maestros de la CNTE

Maestros de la CNTE lograron llegar al Zócalo CDMX e intentaron derribar las vayas que protegen Palacio Nacional, no obstante, fueron dispersados con gases lacrimógenos.

Maestros de la CNTE rompen cerco y avanzan hacia Palacio Nacional en paro nacional (Cuartoscuro / Daniel Augusto)

En el marco del primer día del paro nacional de 48 horas, intentaron derribar el muro ubicado en los accesos de Corregidora y Correo Mayor, en la parte trasera de Palacio Nacional, donde transcurre la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al ver que estuvieron apunto de derribar el muro metálico, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lanzaron gases lacrimógenos e intentaron encapsularlos.

Las tres demandas de maestros de la CNTE en el paro nacional

Las demandas de los maestros de la CNTE en este paro nacional de 48 horas que inició este 13 de noviembre a las 4:00 horas, son las siguientes: