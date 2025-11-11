La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció una nueva jornada de movilizaciones con un paro nacional para el 13 y 14 de noviembre.

De acuerdo con las distintas secciones de la CNTE, no han tenido solución a las exigencias como:

Abrogación de la Ley ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa

Homologación de prestaciones y bonos con otras entidades

aguinaldo de 90 días

Basificación

“¡Mentira, no es cierto, nada está resuelto!” CNTE

Asimismo, reiteran el llamado al diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum para tratar sus exigencias laborales.

CNTE anuncia paro nacional de 48 horas el 13 y 14 de noviembre; estos estados participan

La CNTE compartió que iniciará con un paro nacional de 48 horas que dará inicio el 13 y concluirá el 14 de noviembre como parte del seguimiento a sus exigencias laborales.

De acuerdo con lo anunciado, en el paro participarán las secciones de los estados de:

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Chiapas

CDMX

Colima

Durango

Guerrero

Hidalgo

Michoacán

Morelos

Nuevo León

Oaxaca

Quintana Roo

Sinaloa

Tabasco

Estado de México

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

Peticiones de CNTE no han cambiado. Estas son sus exigencias al gobierno de Claudia Sheinbaum

El anuncio del paro nacional del 13 y 14 de noviembre de la CNTE se realiza como seguimiento a las exigencias que mantiene hacia l gobierno de Claudia Sheinbaum.

Estas son: