El alcalde en Álvaro Obregón, Javier López Casarín, anunció que durante el proceso de Consulta Ciudadana sobre la Utopía en el Parque Las Águilas, se reforzará la seguridad con vigilancia en las 20 colonias.

Este evento organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México se llevará a cabo el domingo 14 de septiembre de 2025, de 9:00 a 17:00 horas y contará con la participación de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX.

La Alcaldía Álvaro Obregón se convierte en un referente, asegura Javier López

Durante la realización del programa de audiencias ciudadanas Martes Obregonense, el alcalde aseguró que este es el primer ejercicio que se realiza para consultar a la ciudadanía sobre la Utopía, el cual es un proyecto que fue impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México.

Asimismo, aseguró que la Alcaldía se ha convertido en un referente, pues pone en manos de las y los vecinos la decisión sobre el futuro de los espacios públicos.

El proyecto de la Utopía en el Parque Las Águilas contempla la transformación de 15 mil 300 metros cuadrados para la creación de infraestructura social y deportiva. Entre el equipamiento propuesto se enlista lo siguiente:

Estancia infantil

Casa de día para adultos mayores

Auditorio para 400 personas

Gimnasio

Alberca semiolímpica

Módulo de turismo

Temazcal tradicional

Aula digital

Laboratorio de ideas

Por otra parte, con el fin de seguir transformando los espacios públicos, el Gobierno de Javier López Casarín junto a la Secretaría del Medio Ambiente, impulsa la declaratoria como Área de Valor Ambiental, con categoría de Bosque Urbano, acción que sirve para proteger y conservar áreas con gran riqueza ecológica, histórica o recreativa.