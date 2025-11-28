El alcalde Javier López Casarín hizo historia este 28 de noviembre de 2025 con el lanzamiento exitoso del microsatélite MXÁO-1, convirtiendo a la Alcaldía Álvaro Obregón en el primer gobierno subnacional de México y América Latina en alcanzar la órbita terrestre.

Hoy Álvaro Obregón no sólo está en el mapa, está en el espacio. Este logro representa el poder de la colaboración, la visión y la voluntad de transformar lo local en algo verdaderamente universal. Javier López Casarín

MXÁO-1, un paso clave hacia la democratización del espacio: Javier López Casarín

El despegue formó parte de la misión Transporter-15 de SpaceX, realizada desde la Base Aérea de Vandenberg, California, en la que participaron 59 satélites de 16 países dentro del programa Smallsat Rideshare, diseñado para democratizar el acceso al espacio.

El MXÁO-1 fue desarrollado bajo el modelo de triple hélice, en el que colaboraron Academia, Industria y Gobierno. La Alcaldía Álvaro Obregón fungió como organizadora del proyecto, convocando a universidades y empresas tecnológicas para sumar talento y capacidades.

El microsatélite orbita a 521.6 kilómetros de altitud, viaja a 7.6 km/s y está equipado con una cámara multiespectral de alta resolución (1.5 metros por píxel), que permitirá generar información estratégica para:

Monitorear ecosistemas, cauces y barrancas

Detectar deforestación, incendios y deslaves

Fortalecer la seguridad pública mediante mapeo territorial

Optimizar movilidad e infraestructura urbana

Apoyar investigación científica y ambiental en universidades del país

Toda la información será procesada en el Centro de Monitoreo y Análisis ubicado en Santa Fe, donde especialistas del Clúster Universitario de Alto Nivel (conformado por 27 instituciones, incluidas 20 universidades) transformarán los datos en conocimiento útil para la gestión pública.

Álvaro Obregón hace historia: microsatélite MXÁO-1 entra en órbita. (Cortesía )

En la misión participaron la empresa mexicana Macrolab Acreditación y la surcoreana Nara Space, encargadas del desarrollo, integración y operación técnica del satélite.

Javier López Casarín destacó que el MXÁO-1 simboliza el futuro de la gobernanza, al consolidar la colaboración entre gobierno, academia e industria.

El microsatélite permanecerá en órbita durante los próximos años, generando información estratégica para el desarrollo urbano, la sustentabilidad, la gestión de riesgos y la seguridad comunitaria.

Cada byte que llegue desde el espacio será una decisión más inteligente en la Tierra. El MXÁO-1 nos recuerda que cuando la ciencia se pone al servicio de la gente, todo es posible. Javier López Casarín

Con este logro, la Alcaldía Álvaro Obregón se consolida como un referente nacional en gobernanza inteligente, diplomacia científica y liderazgo tecnológico desde el ámbito local.