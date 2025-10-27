Piperos han liberado algunas vialidades para mantener una reunión con las autoridades del Estado de México, pero advierten que podrían regresar los bloqueos si no se llegan a acuerdos.

A primeras horas de este lunes 27 de octubre, piperos instalaron bloqueos luego del cierre de tomas de agua como parte de la Operación Caudal y, tras varias horas, han liberado algunas vialidades.

Cabe mencionar que la Operación Caudal, que se implementó hace unos días, involucró el cierre de 120 tomas de agua para detener la distribución ilegal de agua para el consumo comercial.

Bloqueos hoy 27 de octubre: CDMX y Edomex afectados en estas vialidades (X: Alberto_Rubio)

Piperos retiran bloqueos en vialidades para reunirse con autoridades

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad de CDMX informó que los piperos retiraron el bloqueo en la autopista México-Puebla alrededor de las 3:58 de la tarde.

Retiran bloqueo en vialidades (Captura de pantalla )

Por otra parte, informes indican que también se han liberados las siguientes vialidades donde los piperos mantenían bloqueos en protesta a la Operación Caudal:

Autopista México-Pachuca

Vía López Portillo

Avenida Central

Cabe mencionar que los bloqueos fueron con la promesa de dialogo con las autoridades el próximo jueves, pero estos podrían volver a instalarse si no se llegan a acuerdos.