El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, dio a conocer que, en el marco del Día del Niño y de la Niña, el Centro Médico Nacional (CMN) 20 de Noviembre salvó a un bebé mediante la colocación de un marcapasos a los 15 días de nacida.

El titular del ISSSTE reconoció el trabajo de las y los médicos que hicieron posible esta cirugía para mejorar las condiciones de vida de la recién nacida.

ISSSTE salva a bebé con marcapasos en el CMN 20 de Noviembre

Por su parte, el jefe de la División de Cardiocirugía del CMN, Rogelio Robledo Nolasco, detalló que durante el octavo mes de gestación de la madre, se detectó una baja en la frecuencia cardíaca de la bebé, por lo que fue necesaria programar una cesárea y realizar la implantación del marcapasos.

El también nominado en el 2025 al Premio Nacional de Ciencias, explicó que un equipo especializado de ecocardiografistas, neonatólogos, cardiólogos, electrofisiólogos y ginecólogos logró la colocación del marcapasos de 14.5 gramos.

Asimismo, señaló que para garantizar una intervención exitosa, se hizo uso de la infraestructura, el equipamiento y los insumos del hospital, entre ellos la sala de hemodinamia, un angiógrafo y un sistema especializado de ultrasonido.

Afortunadamente, la bebé fue dada de alta el pasado viernes 24 de abril tras una evolución favorable.

“La bebé va a crecer de forma normal. Su desarrollo va a ser como el de cualquier niño. Sus papás están contentos por esto. Nuestro Instituto tiene la capacidad de resolver los problemas más complejos o difíciles” Rogelio Robledo, jefe de la División de Cardiocirugía del CMN

ISSSTE cuenta con capacidad para atender casos de alta especialidad

Como parte del proceso, el ISSSTE apoyó a la familia de la menor con acompañamiento y alojamiento en la Estancia Temporal a Pacientes de los Estados.

El jefe de Servicio de Cardiología Pediátrica del Centro Médico Nacional, Humberto García Aguilar, señaló que la colocación de un marcapasos neonatal es un proceso poco frecuente; sin embargo, aseguró que el hospital cuenta con la infraestructura, personal especializado y material necesario para realizar este tipo de casos de alta especialidad.

“En los últimos 25 años nuestro Centro lleva aproximadamente 30 pacientes tratados en la etapa de recién nacido, entonces sabemos que el tener un equipo preparado con todas las especialidades es fundamental” Humberto García, jefe de Servicio de Cardiología Pediátrica

Finalmente, la directora del CMN 20 de Noviembre, Lecsy Macedo Calvillo, subrayó que la resolución de este tipo de casos representa la capacidad que tiene el hospital por otorgar atención de calidad en tratamientos de alta especialidad.