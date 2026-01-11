En la Ciudad de México se registró un incendio en La Condesa, la tarde del sábado 10 de enero 2026, en la planta baja de un edificio en las calles Zamora y Juan Escutia.

Acorde con lo señalado hasta el momento, se reportó saldo blanco sin embargo, se evacuó a al menos 90 habitantes de La Condesa quienes están a la espera de que se les permita regresar a su casa.

El Heroico Cuerpo de Bomberos de CDMX ya habría sofocado el incendio en La Condesa, además de que en la zona se encuentran elementos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos.

🔥INCENDIO EN

Juan Escutia y Zamora en la Condesa pic.twitter.com/NYqJRo9OJu — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) January 11, 2026

Nota en desarrollo...