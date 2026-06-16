La tarde de lunes 15 de junio de 2026, alrededor de las 15:30 horas, se registró un incendio en el Metropolitan Center, ubicado en el municipio San Pedro Garza García, Nuevo León.

Primeros reportes señalan que el fuego inició en la cocina de un restaurante de carnes asadas ubicado al interior del complejo de lujo de uso mixto.

Al notar la presencia de humo y confirmar que se trataba de un siniestro, como parte de los protocolos de seguridad, brigadistas internos procedieron a la evacuación inmediata de personal y gente que se encontraba al interior del centro comercial y las oficinas.

Hasta el momento, se desconoce el número de personas que fueron desalojadas así como tampoco está claro si hay víctimas.

Incendio provoca movilización de servicios de emergencia en Metropolitan Center

Elementos de Protección Civil de San Pedro llegaron al Metropolitan Center en San Pedro Garza García, Nuevo León, atendiendo un reporte telefónico por incendio.

Bomberos iniciaron las labores necesarias para sofocar las llamas y evitar que éstas se propagaran.

Con el apoyo de autoridades locales y agentes de tránsito, se terminó desalojar el inmueble y se bloqueó el acceso a automovilistas y transeúntes por entradas y salidas principales.

En redes sociales circulan videos del humo que cubre parte del Metropolitan Center.

El reporte de un incendio en el Metropolitan Center causa alerta en el sector de Valle Oriente, en San Pedro.



Personal de las brigadas internas inició, de manera preventiva, la evacuación del edificio pero se desconoce la cantidad de personas desalojadas. pic.twitter.com/tNPB0c9mDO — EL NORTE (@elnorte) June 15, 2026

Las imágenes de las columnas cubiertas por una pesada capa gris alarmaron a los ciudadanos que circulaban por la zona, por lo que se pide seguir instrucciones que agentes de tránsito indiquen a fin de no complicar la circulación.

En tanto que autoridades de Nuevo León emiten un reporte del siniestro, una vez controlada la situación, rescatistas realizarán una inspección para descartar daños estructurales que representen nuevos riesgos.

De ser necesario se iniciará una investigación para esclarecer hechos y fincar responsabilidades.