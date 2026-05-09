Un video captado al interior de Plaza Fiesta Las Palmas, en Los Mochis, mostró los momentos de pánico que vivieron trabajadores y clientes durante el incendio registrado en el centro comercial.

De acuerdo con la información, el incendio ocurrió el pasado 7 de mayo dejando 8 muertos y 38 heridos. El video muestra que el humo cubrió los locales de la Plaza Fiesta Las Palmas rápidamente.

Las imágenes evidencian la velocidad con la que el humo se propagó al interior del inmueble. En menos de un minuto la cámara queda prácticamente cubierta, impidiendo distinguir personas, pasillos o mobiliario.

Revelan video del incendio en Plaza Fiesta Las Palmas (Captura de pantalla)

Video del incendio en Plaza Fiesta Las Palmas muestra que humo cubrió el lugar en un minuto

En un video difundido en redes sociales se observa uno de los locales de la Plaza Fiesta Las Palmas y muestra que las personas realizaban sus actividades con normalidad.

Sin embargo, segundos después el ambiente cambia de forma repentina cuando clientes y trabajadores comienzan a mostrarse alterados ante la presencia de humo y el avance del fuego.

Una joven alerta a quienes se encontraban en el lugar y les advierte que deben salir inmediatamente. Tras el aviso, los usuarios empiezan a correr hacia la salida en medio de la confusión.

El video también muestra a una mujer que se encontraba detrás del mostrador. Toma algunas de sus pertenencias e intenta acercarse para verificar de dónde provenía el incendio, pero abandona el lugar rápidamente.