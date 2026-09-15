En medio de los festejos del 15 de septiembre 2026, un incendio consume bodega recicladora en Santa María Aztahuacán, Iztapalapa en la Ciudad de México (CDMX).

Una gran columna de humo es visible a los al rededores de la bodega, donde según reportes preliminares los bomberos de la CDMX ya se encuentran en el lugar atendiendo este siniestro.

Incendio consume bodega recicladora en Santa María Aztahuacán, Iztapalapa (Especial)

Bomberos CDMX atienden incendio en bodega recicladora en Santa María Aztahuacán, Iztapalapa

Por su parte el Jefe Vulcano del Cuerpo Heroico de los Bomberos de la CDMX señaló que estaban atendiendo el incendio en un negocio, en Santa María Aztahuacán, Iztapalapa.

Según medios locales los bomberos de la CDMX lograron sofocar las llamas de este siniestro, lo que generó como resultado la gran columna de humo que fue visible para vecinos y otras personas que circulaban por la misma zona.

Después de controlar las llamas, se realizaron labores de remoción y enfriamiento para descartar posibles puntos de ignición, informó el Jefe Vulcano.

Informo que el fuego ya fue extinguido. Realizamos labores de remoción y enfriamiento para descartar posibles puntos de ignición.@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/OpypNhS0aZ — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) September 15, 2026

SGIRPC confirma trabajo de bomberos CDMX en incendio de bodega recicladora en Santa María Aztahuacán, Iztapalapa

También la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó sobre el avance de este siniestro, del que señaló que tanto bomberos de la CDMX, como personal táctico se encontraban en el sitio.

Por lo que solicitaron a la población no acercarse al sitio y permitir el paso de los vehículos oficiales.

Más tarde el incendio fue sofocado, sin embargo hasta ahora no se han reportado heridos o decesos por este incidente.

Tampoco hay reportes de personas intoxicadas debido a la gran cantidad de humo.

Personal Táctico Operativo, en coordinación con @Bomberos_CDMX, labora para sofocar un incendio registrado en una bodega recicladora ubicada en calle Benito Juárez esq. Herminio Chavarría, col. Santa María Aztahuacan, @Alc_Iztapalapa.



Evita la zona y permite el paso a vehículos… pic.twitter.com/tx22ViT2Ey — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 15, 2026

¿Cómo reportar una emergencia en CDMX?

En CDMX la manera más directa para reportar un accidente o emergencia es a través del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) al teléfono de emergencias unificado 9-1-1.

Cabe recordar que en este servicio se atienden y canalizan de manera inmediata los reportes de delitos y emergencias como:

Incendios

Robos

Accidentes automovilísticos

Urgencias médicas

Entre otros, las 24 horas, los 365 días del año . Lo que se recomienda al momento de emitir un reporte ciudadano es indicarle al operador del C5 de la CDMX los siguientes datos como: