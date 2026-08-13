Durante la tarde del 12 de agosto se registró un incendio en la colonia Ermita Zaragoza, Iztapalapa, en los puestos de comida del paradero de Santa Marta.

De acuerdo con los reportes, el siniestro se debió a una falla en una manguera de gas LP; bomberos de la CDMX acudieron al lugar para controlar las llamas y atender a una persona intoxicada.

Incendio en Ermita Zaragoza consumió dos puestos del paradero de Santa Martha

Según los reportes oficiales, el incendio en Ermita Zaragoza comenzó por una falla en una manguera de gas LP; el fuego se extendió rápido que alcanzó dos puestos del paradero de Santa Marta.

🔥 INCENDIO EN PUESTOS SEMIFIJOS DE SANTA MARTHA ACATITLA



Un incendio se registró esta tarde en la zona del paradero de Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa. El fuego alcanzó varios puestos semifijos y movilizó a los cuerpos de emergencia.#Iztapalapa #SantaMarthaAcatitla pic.twitter.com/lgYeti2lBg — chismosos de la zona sur (@Wendymg10) August 12, 2026

Entre los transeúntes y comerciantes de la zona había miedo de que el incendio en Ermita Zaragoza se propagara a otras del paradero, así como que alcanzara a las cabinas del Cablebús.

De hecho, a pesar de que las llamas rozaban y el humo cubría las cabinas, no se detuvo el servicio del Cablebús mientras estuvo activo el siniestro.

Afortunadamente, los cuerpos de emergencia se movilizaron rápidamente tras el reporte del incendio en Ermita Zaragoza.

No se reportaron heridos de gravedad, solo una persona intoxicada por inhalar el humo, misma que fue atendida en el lugar y esta fuera de peligro.

Bomberos de la CDMX controlaron el incendio en Ermita Zaragoza

Tras su llegada a la zona del incendio en Ermita Zaragoza, Bomberos de la CDMX lograron controlar las llamas, asegurando el lugar para evitar incidentes.

A través de su cuenta de X, el Jefe Vulcano Cova señaló que extinguieron el fuego del incendio en Ermita Zaragoza, procediendo a la remoción de escombros y enfriamiento.

De momento, no hay detalles acerca de cómo se procederá con las personas que resultaran responsables por dicho incendio, o si se tomará como algo incidental.

De igual manera, los comerciantes afectados por el incendio no se han pronunciado al respecto, además de que no ha habido declaraciones de las autoridades fuera de los Bomberos de la CDMX.