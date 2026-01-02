El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), compartió un mensaje con el que descartó que se hayan registrado daños en el Hospital de La Raza luego del sismo de magnitud 6.5.

“Es falso que hayan daños estructurales en La Raza" IMSS

Luego del temblor que se registró la mañana del 2 de enero de 2026 con epicentro en Guerrero y que se resintió en la CDMX, se reportaron afectaciones estructurales en diversos inmuebles de la capital.

En redes sociales, se compartieron distintos mensajes en los que se afirma que uno de los edificios dañados por el sismo de magnitud 6.5, fue el Hospital de La Raza, ante lo cual el IMSS ya se pronunció.

Lo que se ve en el video es una junta constructiva que está funcionando de forma correcta ; así es como deben comportarse las estructuras durante un sismo, como en el Centro Médico Nacional La Raza.#sismo pic.twitter.com/Bdj4weMimZ — Héctor Velázquez (@hectorvelazhv) January 2, 2026

A través de X, el IMSS compartió un breve mensaje en el que sentenció que las versiones sobre supuestos daños en la estructura del Hospital de La Raza, son totalmente falsas.

Al respecto, el organismo apuntó que luego de que se llevaron a cabo nuevos recorridos de inspección en el Centro Médico Nacional La Raza, sí se detectaron afectaciones, pero solo en los acabados del inmueble.

En ese sentido y al insistir en que no hay una afectación estructural, el IMSS indicó que la operación del hospital “continúa con normalidad” y compartió una imagen de lo ocurrido en el edificio.

En dicha fotografía, se puede observar que en un tramo de escaleras del inmueble, se formó una grieta en las paredes de la que se asevera, no corresponde a daños estructurales.

Sismo de magnitud 6.5 dañó acabados del Hospital La Raza

La aclaración que emitió el IMSS con respecto a lo ocurrido en el Hospital de La Raza, se difundió luego de que tras el sismo de magnitud 6.5, se reportó que el edificio habría sufrido daños en su estructura que comprometían se seguridad.

Al respecto, versiones extraoficiales referían que derivado del temblor, ocurrió un “derrumbe” en parte de las instalaciones del Centro Médico Nacional que se ubica en la alcaldía Azcapotzalco.

No obstante, en los reportes sobre el presunto derrumbe se menciona que consistió en la caída de plafones correspondientes a la zona del estacionamiento, misma que es contigua al hospital, no dentro de él.

Asimismo, se compartieron otras imágenes y videos en los que se aprecia que se formaron algunas otras grietas de menor tamaño en distintas ubicaciones del mismo nosocomio, de las que se indicaba, exhibían daños estructurales.

Sin embargo, tras la revisión por parte de las autoridades correspondientes, el IMSS emitió el mensaje en el que garantizó que no se presentan afectaciones de consideración y solo son daños en los acabados.