El temblor de 6.5 en la CDMX hizo que el Ángel de la Independencia resintiera, luego de que el fuerte movimiento sorprendió a todos los capitalinos durante la mañana de este viernes 2 de enero 2026.

Por lo que en varios videos que circulan por la redes sociales se puede observar como Ángel de la Independencia ubicado en Reforma se movió de una manera que para muchos la figura del ángel estuviese volando.

Así como hizo que transeúntes y automovilistas que circulaban por la zona de Reforma se detuvieran para captar el momento ante el fuerte balanceo que se ve en la columna del Ángel de la Independencia.

"Ángel de la Independencia":

Por videos donde se muestra cómo tembló durante el sismo de esta mañana pic.twitter.com/pentTbs0dA — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) January 2, 2026

Temblor de 6.5 en la CDMX hizo que muchos pensaran que Ángel de la Independencia caería

Ante la alarma y susto que causó el temblor de 6.5 en la CDMX ante el Ángel de la Independencia que resintió el movimiento.

Entre comentarios en las redes sociales, son muchos los que pensaron volvería a pasar, que el Ángel de la Independencia no soportara el temblor de 6.5 en la CDMX y caería de sus 36 metros en columna y 45 metros en total, tras la fuerte sacudida por el sismo.

Por lo que recordaron aquella vez que del 28 de julio de 1957 que debido a un fuerte sismo de magnitud 7.8 q ue sacudió la capital, el Ángel de la Independencia no resiste y cayó para partirse en pedazos.

Pese a la gravedad que sufrió el Ángel de la Independencia tras el sismo, fue restaurado e inaugurado en 1958, aunque la cabeza original de la obra ya es la actual, pues ésta se conserva en el Archivo Histórico de la Ciudad de México.