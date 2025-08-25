La capital del país es la sede de la nueva experiencia inmersiva IMMMU CDMX que no deberías perderte.

Por lo que te tenemos todos los detalles desde precio, actividades, horarios y fechas para que vivas por ti mismos de la nueva experiencia inmersiva IMMMU CDMX.

Precio, actividades, horarios y fechas de la nueva experiencia inmersiva IMMMU CDMX

No te pierdas de disfrutar la nueva experiencia inmersiva IMMMU CDMX que ya esta causando gran sensación entre sus asistentes, a continuación te dejamos todo lo que necesitas saber desde el precio, actividades, horarios y fechas:

Fecha: Disponible a partir del 20 de agosto 2025

Sede: Plaza The Point

Horarios:

Lunes: Cerrado Martes a Jueves: 2:00 pm a 8:40 pm Viernes a Domingo: 12:00 pm a 8:40 pm

Actividades: 20 salas para activar tus sentidos

Precios:

General: $680 pesos VIP: $880 pesos

IMMMU CDMX: Precio, actividades, horarios y fechas de la nueva experiencia inmersiva (@_immmu_)

¿De qué trata la nueva experiencia inmersiva IMMMU CDMX?

La nueva experiencia inmersiva IMMMU CDMX se trata de la nueva sede de este vivencia mejorada para los fans.

Dicha experiencia inmersiva IMMMU CDMX podrá vivirse en un gran recorrido por nada más ni menos formado de 20 salas.

Mismas 20 salas de esta nueva inmersiva IMMMU CDMX que son inigualables, pues son sensoriales.

Donde podrás percibir, vivir, sentir y hasta probar de primera mano y junto a tus emociones con esta nueva experiencia inmersiva IMMMU CDMX.

IMMMU CDMX: Precio, actividades, horarios y fechas de la nueva experiencia inmersiva (@_immmu_)

Además, la nueva experiencia inmersiva IMMMU CDMX viene acompañada de la oportunidad de probar helados artesanales.

Lo que hará que esta experiencia inmersiva IMMMU CDMX aumente el disfrute de los asistentes de esta magna vivencia sensorial.

Para la venta de boletos de la nueva experiencia inmersiva IMMMU CDMX estos están disponibles únicamente en sus taquillas, por el momento.

Recuerda que la nueva experiencia inmersiva IMMMU CDMX tiene ubicación dentro de Plaza The Point, recinto que se ubica en prolongación Paseo de la Reforma número 413 en Santa Fe en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, CDMX.

Así que ya tienes todos los detalles para disfrutar como se debe de esta nueva experiencia inmersiva IMMMU CDMX que no debes pasar para vivirla.