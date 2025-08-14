La experiencia inmersiva Un Viaje al Mictlán, creada por Fantasy Lab y dirigida artísticamente por la agencia mexicana Eonora, ganó cinco premios en los Telly Awards 2025.

En este reconocimiento destaca entre más de 13 mil producciones internacionales y compitiendo con proyectos de figuras y marcas globales.

Un Viaje al Mictlán, estrenado en octubre de 2024 en Ciudad de México, rompió récords históricos de asistencia y ventas en Fantasy Lab, triplicando sus ingresos mensuales.

Un viaje al Mictlán: premios obtenidos

Un viaje al Mictlán fue galardonado con:

Plata en Diseño de Personaje.

Bronce en Dirección, Narrativa y Guion, Cultura y Estilo de Vida, y Experiencia Inmersiva con presupuesto menor a 100 mil dólares.

Ello, reconociendo su creatividad, eficiencia y el uso de talento local.

Concepto de Un viaje al Mictlán

Un viaje al Mictlán honra la cosmovisión mexica del más allá , representando el recorrido por nueve niveles del inframundo.

Combina arte tradicional y tecnología inmersiva, integrando elementos como tapetes monumentales de aserrín y esculturas artesanales.

Participaron artistas como José Luis Esquivel, Nialcort Art y Vivir Quintana.

Ante su éxito, se prepara una segunda edición de Un viaje al Mictlán para este año, consolidando a Fantasy Lab y Eonora como referentes culturales internacionales.