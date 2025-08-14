La experiencia inmersiva Un Viaje al Mictlán, creada por Fantasy Lab y dirigida artísticamente por la agencia mexicana Eonora, ganó cinco premios en los Telly Awards 2025.
En este reconocimiento destaca entre más de 13 mil producciones internacionales y compitiendo con proyectos de figuras y marcas globales.
Un Viaje al Mictlán, estrenado en octubre de 2024 en Ciudad de México, rompió récords históricos de asistencia y ventas en Fantasy Lab, triplicando sus ingresos mensuales.
Un viaje al Mictlán: premios obtenidos
Un viaje al Mictlán fue galardonado con:
- Plata en Diseño de Personaje.
- Bronce en Dirección, Narrativa y Guion, Cultura y Estilo de Vida, y Experiencia Inmersiva con presupuesto menor a 100 mil dólares.
Ello, reconociendo su creatividad, eficiencia y el uso de talento local.
Concepto de Un viaje al Mictlán
Un viaje al Mictlán honra la cosmovisión mexica del más allá, representando el recorrido por nueve niveles del inframundo.
Combina arte tradicional y tecnología inmersiva, integrando elementos como tapetes monumentales de aserrín y esculturas artesanales.
Participaron artistas como José Luis Esquivel, Nialcort Art y Vivir Quintana.
Ante su éxito, se prepara una segunda edición de Un viaje al Mictlán para este año, consolidando a Fantasy Lab y Eonora como referentes culturales internacionales.