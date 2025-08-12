Llega a Forum Buenavista la experiencia temática diseñada para promocionar el estreno de Alien: Earth en Disney+.

Acá te compartimos los detalles como precio, fechas, horarios y todo lo que necesitas saber de la actividad en CDMX.

Alien: Earth en Forum Buenavista (Radio Disney México / Facebook)

Alien: Earth en Forum Buenavista: Precio y fechas en CDMX

Éstos son los detalles de precio y fechas de la experiencia inmersiva de Alien: Earth en Forum Buenavista:

Cuándo: Del 9 al 14 de agosto de 2025

Horario: De 11:00 a.m. a 7:00 p.m

Dónde: Primer piso de Forum Buenavista, al final de la plaza

Precio: Gratis, acceso sin costo

Te compartimos que la experiencia de Alien: Earth en Forum Buenavista es con turnos de 10 personas cada 15 minutos.

A su vez, no se permitirá la entrada a la actividad con alimentos.

No es necesario un registro previo, éste y otros detalles (como la pulsera), se llevarán y se entregarán directamente cuando llegues a la actividad.

Alien: Earth en Forum Buenavista (Gritaradio / Facebook)

Detalles de la experiencia de Alien: Earth en Forum Buenavista

Te compartimos algunos de los detalles más relevantes de la experiencia de Alien: Earth en Forum Buenavista:

¿Qué incluye?: Contenedores o cápsulas de la serie que simulan los restos de la nave USCSS Maginot, que se estrella en la Tierra

¿Es un recorrido interactivo o efectos especiales?: Es más como una exhibición

¿Cuánto dura?: Depende de cada persona, pero puede durar hasta 5 minutos o un poco más

¿Es apto para todas las edades o hay un límite?: No hay restricciones de edad, es acceso libre

¿Hay actividades adicionales, como sesiones de fotos o mercancía?: No, en la actividad sólo podrás tomar fotos, pero no hay mercancía o actividades adicionales

Alien: Earth en Forum Buenavista (Gritaradio / Facebook)

¿Cuándo y dónde se estrena Alien: Earth?

La nueva serie de Alien: Earth se estrenará el martes 12 de agosto de 2025 en la plataforma de streaming de Disney+.