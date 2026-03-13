La Comisión Permanente de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) inició un proceso contra el periodista Manuel Pedrero por presunta violencia política de género hacia la diputada priista Tania Larios.

La legisladora local denunció que, durante un programa transmitido el 6 de marzo de 2026, Pedrero la interrumpió con frases como “No te permito hablar” y realizó publicaciones posteriores con estereotipos de edad y género.

El IECM resolvió por unanimidad que las expresiones de Manuel Pedrero no se amparan en la libertad de expresión.

“No te permito hablar”: la intervención de Manuel Pedrero que el IECM podría determinar violencia política

El 6 de marzo de 2026 Tania Larios participó en una mesa de diálogo con Manuel Pedrero y Nat Torres, moderada por Juan Becerra para hablar sobre la reforma electoral.

Sin embargo, la discusión se alejó del tema principal cuando la diputada priista y el periodista se enfrascaron en una discusión luego de que Tania Larios lo cuestionara sobre su postura a favor de Morena.

En respuesta, Manuel Pedrero “agradeció a Alejandro Moreno por enviar a la legisladora local" a “hacer este show”.

“Quiero agradecer a Alejandro Moreno Cárdenas que haya enviado a Tania Larios a hacer este show la verdad, me siento honrado” Manuel Pedrero, periodista

La diputada local resaltó que ella no acudió a la mesa por órdenes de nadie y recordó que, como mujer, tiene la libertad de expresar su propia opinión; sin embargó, el periodista reiteró su postura afirmando: “no lo creo”.

“Es violencia, violencia política…Qué machista eres Manuel… esperaba que fueras chayotero pero no esperaba que fueras violento contra las mujeres” Tania Larios, diputada local del PRI en CDMX

Mientras Tania Larios buscaba responder a lo que denunció que era violencia política, le cuestionó si la iba a dejar hablar, a lo que Manuel Pedrero respondió: “No te permito hablar”.

IECM determinó revisar el caso Pedrero vs Larios por violencia política

Estas acciones fueron denunciadas por Tania Larios, así como varias publicaciones en redes sociales ante el IECM, quien, en comisión permanente, determinó iniciar el proceso de revisión del caso.

El IECM determinó, por unanimidad de votos, el inicio de un proceso contra Manuel Pedrero por violencia política en detrimento de Tania Larios.

IECM determinó el 12 de marzo de 2026 que, a su consideración, las acciones de Manuel Pedrero ejercían violencia política en razón de género.

De acuerdo con Juan Manuel Lucatero Radillo, secretario de la Comisión Permanente de Quejas del IECM, las publicaciones denunciadas “no se encuentran bajo el amparo del auténtico ejercicio de la libertad de expresión”.