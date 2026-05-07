El Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” fortaleció la atención en el área de Otorrinolaringología con la implementación de un modelo de cirugías de corta estancia, enfocado en acelerar la recuperación de pacientes, reducir tiempos de espera y mejorar la operación hospitalaria.

Hospital General de México realiza cirugías ambulatorias para agilizar atención médica

El esquema contempla intervenciones de corta duración con anestesia de efecto breve, lo que permite que los pacientes regresen a casa el mismo día. La medida busca atender de manera más eficiente la alta demanda de este tipo de procedimientos.

El programa opera desde febrero y, de acuerdo con la jefa del área, Natalia Rivera Espinosa de los Monteros, actualmente se practican entre cinco y seis cirugías semanales. La cifra podría aumentar conforme se fortalezca la operación del modelo.

Entre los procedimientos que contempla este esquema se encuentran:

Biopsias en nariz, cavidad oral y oído

Resección de cicatrices nasales

Cirugía de cornetes por rinitis

Tratamiento de sangrados nasales complejos

La especialista explicó que la rinitis puede afectar hasta a 8 de cada 10 personas y provocar síntomas como obstrucción nasal, dolor facial, cefalea, dificultad para respirar, ronquidos y alteraciones del sueño.

Detalló que la cirugía se indica cuando el tratamiento farmacológico no logra resultados satisfactorios.

Hospital General de México utiliza biopsias y tratamientos especializados para detectar enfermedades y controlar hemorragias

Asimismo, Rivera Espinosa de los Monteros señaló que las biopsias ayudan a identificar lesiones benignas o malignas, además de representar una herramienta diagnóstica relevante en pacientes con enfermedades del sistema inmune.

En el caso de las hemorragias nasales persistentes, precisó que algunas requieren procedimientos más profundos bajo sedación.

La operación del programa se mantiene gracias a la participación coordinada de personal de enfermería, anestesiología y médicos especialistas, en una sala de quirófano habilitada que funciona bajo este esquema dos días por semana.

Entre los primeros resultados destaca la reducción del tiempo de espera quirúrgico, que pasó de hasta cuatro meses a alrededor de mes y medio, además de una menor estancia hospitalaria y una optimización en el uso de la infraestructura médica disponible.