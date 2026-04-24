Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han alertado que México enfrenta una paradoja de salud: aunque mexicanos viven más años, los viven con enfermedad o discapacidad.

Marcela Agudelo Botero, investigadora del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la UNAM, señala que ha mejorado la esperanza de vida, pero no la calidad con la que se vive.

UNAM revela que mexicanos viven más años, pero sin una buena salud

La investigación presentada por Marcela Agudelo Botero detalla que entre 1990 y 2019 la esperanza de vida en México creció un 6.7%, sin embargo, estos años extra se viven en la enfermedad.

UNAM alerta: mexicanos viven más años, pero con peor salud (Cuartoscuro / Victoria Valtierra Ruvalcaba)

La UNAM revela que las mujeres viven 11.8 años en promedio con problemas de salud, mientras que los hombres 8.8 años. Al cansancio de la enfermedad se suma el impacto al gasto familiar para su cuidado.

Asimismo, el incremento de la longevidad está fuertemente marcado por el territorio. Mientras que la CDMX aumentó su esperanza de vida en nueve años, otras entidades han tenido incrementos mínimos.

De acuerdo con la investigación de la UNAM, las brechas en la esperanza de vida en cuanto a territorio se debe a que el acceso y la calidad de la salud son mejores en regiones con menores niveles de marginación.

El estudio muestra que el aumento de la esperanza de vida debe ir de la mano con un sistema de salud eficientes, además de políticas públicas que se adapten a la realidad social y epidemiológica del país.