El Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” (HGM) estableció un precedente en el sistema de salud nacional con la implementación del programa de Gestión de la Sangre del Paciente (PBM), un modelo que transforma la forma en que se realizan cirugías de alta complejidad.

Este enfoque prioriza el uso de la sangre del propio paciente sobre las transfusiones externas, lo que posiciona al hospital como la primera institución en México en adoptar este estándar internacional de seguridad clínica.

Hospital General de México mejora resultados en trasplantes sin transfusiones

Entre septiembre de 2022 y marzo de 2026, el hospital realizó 172 trasplantes hepáticos, con una tasa de supervivencia del 91.3%, nivel que iguala o supera parámetros de centros médicos internacionales.

Estos datos muestran que la recuperación de los pacientes puede optimizarse sin depender de transfusiones externas, rompiendo con prácticas tradicionales en cirugías de gran escala.

Además, el 93% de los trasplantes de hígado se realizaron sin transfusiones, lo que reduce riesgos de reacciones adversas y fortalece la seguridad clínica.

Al disminuir la demanda de sangre, el hospital logra una distribución más eficiente de los recursos, permitiendo que los hemocomponentes estén disponibles para casos de emergencia que realmente los requieren.

El modelo también se aplica en áreas críticas como las unidades de cuidados intensivos, donde las decisiones médicas se basan en evidencia clínica y tratamientos personalizados.

Esto incluye el control de la anemia y la reducción de pérdidas sanguíneas, lo que refuerza los protocolos hospitalarios y mejora la atención.

Estrategia del Hospital General reduce costos y sigue estándares internacionales

El uso responsable de sangre permite reducir costos en pruebas de compatibilidad, almacenamiento y manejo de residuos biológicos, contribuyendo a una gestión más sostenible del presupuesto público en salud.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) promueve este tipo de estrategias a nivel global, mientras que el Hospital General de México opera con asesoría de la Sociedad Iberoamericana de Patient Blood Management.

Esta coordinación garantiza la aplicación de estándares científicos rigurosos y su adaptación a las necesidades del sistema de salud en México.