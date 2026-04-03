En Xonacatlán, Estado de México, la representación de la Pasión de Cristo continuaba el pasado 2 de abril como parte de la tradicional escenificación del Viacrucis, pero un empujón entre actores terminó por suspender las actividades.

En redes sociales comenzó a circular rápidamente un video de la caída del actor que representaba a Jesús, el cual se volvió viral en cuestión de minutos. En las imágenes se observa cómo otro participante de la representación lo empuja, lo que provoca un fuerte accidente durante la procesión.

Aunque inicialmente no se conocía la identidad del actor que interpretaba a Jesús, se informó que tras la caída fue trasladado a urgencias para recibir atención médica.

Suspenden Viacrucis en Xonacatlán tras empujón a actor que representaba a Jesús (Especial)

Así fue la caída del actor que representaba a Jesús en el Viacrucis de Xonacatlán

El video difundido en redes sociales muestra el momento en que se realizaba el Viacrucis nocturno por las calles de Xonacatlán, cuando uno de los actores que acompañaban la escenificación empuja bruscamente al hombre que representaba a Jesús.

Lo que parecía una escena más de la representación religiosa terminó en un accidente, ya que el actor perdió el equilibrio y cayó directamente contra el suelo.

Durante la caída, el hombre no logró colocar las manos para amortiguar el golpe, por lo que impactó su rostro contra el concreto.

Tras el incidente, el mismo actor que lo empujó, junto con otros participantes de la procesión religiosa, acudieron de inmediato para auxiliarlo y tratar de levantarlo.

Ambulancia traslada a actor que representaba a Jesús en Xonacatlán tras fuerte caída

Usuarios en redes sociales informaron que, después del accidente durante el Viacrucis de Xonacatlán, paramédicos y elementos de Protección Civil acudieron al lugar para atender al actor lesionado.

Posteriormente se dio a conocer en trascendidos que el joven Juan Enrique Cirilo, quién interpretaba a Jesús en la representación, fue trasladado en ambulancia a un hospital para recibir atención médica.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud; sin embargo, debido a la gravedad del incidente, la representación de la Pasión de Cristo en Xonacatlán fue suspendida.