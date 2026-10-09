Hacienda Maldita: Nuevos Relatos del Inframundo estrena personajes, escenarios y leyendas mexicanas en Aztlán Feria de Chapultepec, como parte del Festival de las Calaveras 2026. La atracción estará disponible del 10 de octubre al 8 de noviembre en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México.

Esta nueva etapa amplía la historia de la hacienda con espacios que los visitantes recorrerán mientras descubren relatos inspirados en figuras del imaginario popular mexicano. La experiencia combina ambientación, efectos y escenas de terror que forman parte de una narración desarrollada a lo largo de distintas habitaciones.

La historia comienza cuando el heredero de Doña Magnolia López, propietaria de la hacienda, descubre un muro falso de adobe. Detrás de la estructura hay habitaciones que permanecían ocultas y que, al ser abiertas, liberan antiguas presencias y revelan que la maldición del inmueble es más extensa de lo que se creía.

Aztlán Feria de Chapultepec presenta nuevos relatos de Hacienda Maldita (Cortesía )

Hacienda Maldita incorpora leyendas como La Mulata de Córdoba y La Pascualita

Entre los personajes que se integran a esta edición se encuentra La Mulata de Córdoba, una leyenda vinculada con Veracruz y la época de la Inquisición. También aparece La Pascualita, una historia originaria de Chihuahua, además de El Hombre del Sombrero, figura asociada con apariciones durante episodios de parálisis del sueño.

Estos relatos se incorporan a la trama mediante personajes y escenarios que acompañan al público durante el recorrido. Cada habitación contribuye a desarrollar la historia y construir una atmósfera de terror en la que las leyendas se convierten en parte de una experiencia interactiva.

Erika Berumen, gerente de Relaciones Públicas de Aztlán Feria de Chapultepec, explicó que la atracción presenta cambios para esta temporada, con nuevos espacios y personajes que amplían la historia original. La renovación busca conservar los elementos que el público ya reconoce e incorporar relatos transmitidos de generación en generación.

¿Cuándo visitar Hacienda Maldita en Aztlán Feria de Chapultepec?

Hacienda Maldita: Nuevos Relatos del Inframundo formará parte del Festival de las Calaveras 2026, que se realizará del 10 de octubre al 8 de noviembre. Durante ese periodo, el parque también ofrecerá decoraciones y ambientación especial por el Día de Muertos, juegos y otras experiencias recreativas.

A diferencia de otras actividades incluidas en los paquetes del parque, el acceso a Hacienda Maldita requiere un pago adicional. Por ello, se recomienda consultar los precios, horarios y paquetes disponibles antes de planear la visita.

La atracción se encuentra en Aztlán Feria de Chapultepec, en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México. Los detalles sobre el acceso y las actividades pueden consultarse en el sitio oficial: aztlanferiadechapultepec.com.mx.

Durante la temporada de Día de Muertos, Hacienda Maldita presentará sus nuevos escenarios y personajes inspirados en leyendas de terror, como parte de la oferta de entretenimiento del parque.