El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, destacó las acciones que realiza la demarcación para acercar servicios notariales accesibles a las familias y fortalecer la certeza jurídica sobre su patrimonio.

Durante su participación en el foro “El Notariado en México: Retos y Oportunidades”, realizado en la Cámara de Diputados, el alcalde señaló que contar con asesoría notarial permite a las personas conocer sus opciones, tomar decisiones informadas y prevenir conflictos familiares o legales.

Giovani Gutiérrez impulsa certeza jurídica en Coyoacán

Gutiérrez Aguilar explicó que desde 2022 Coyoacán realiza Jornadas Notariales, además de programas de regularización que permiten a las vecinas y vecinos acceder a orientación y trámites con precios accesibles o preferenciales.

El alcalde destacó que estas acciones tienen especial relevancia en procedimientos relacionados con la protección del patrimonio familiar, pues recibir asesoría antes de realizar un acto jurídico puede ayudar a prevenir problemas posteriores.

Actualmente, Coyoacán cuenta con seis notarías, a las que la población puede acudir para solicitar asesoría sobre distintos trámites.

Durante el foro, Giovani Gutiérrez estuvo acompañado por el diputado federal Israel Betanzos Cortés y representantes del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, con quienes resaltó la importancia de la coordinación para acercar información y servicios jurídicos a la población.