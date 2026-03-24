El foro alternativo Gato Calavera anunció que dejará su sede en la colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez, el 30 de abril de 2026, tras tres años de actividades en la zona.

“Muchas gracias a quienes formaron parte de la comunidad de Gato Calavera durante estos 3 años, 3 años difíciles pero también llenos de buenos momentos! Nos vemos pronto en un nuevo hogar que nos permita evolucionar como espacio”. Gato Calavera

La decisión, atribuida a la gentrificación y a cambios en la propiedad del inmueble, marca el cierre de una etapa para este espacio cultural que se convirtió en refugio de música, libertad y propuestas alternativas en la CDMX.

Aunque aún no tiene nueva sede, los organizadores de Gato Calavera aseguran que se trata de un nuevo comienzo.

La gentrificación le gana a Gato Calavera, cierra el 30 de abril

A través de un comunicado en sus redes sociales, el famoso foro Gato Calavera anunció que se va de la Álamo el 30 de abril.

“Con mucha tristeza queremos compartirles que Gato Calavera dejará de operar en su actual ubicación a partir del 30 de abril. Recientemente los dueños del inmueble nos notificaron que el local ya no estará disponible para continuar con nuestras actividades”. Gato Calavera

Gato Calavera, el foro que se ubicará hasta el 30 de abril en la calle de Xola número 114, en la colonia Álamos de la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, CDMX.

Ante ello, Gato Calavera señaló que se va de la Álamo debido a una decisión de los dueños sobre el inmueble, sin embargo resaltó que la gentrificación fue parte de este cambio.

“Nos enfrentamos a dinámicas urbanas cada vez más hostiles: procesos de gentrificación, especulación y presiones inmobiliarias que poco a poco van desplazando espacios construidos desde la comunidad”. Gato Calavera

Gato Calavera se va de la Álamos por gentrificación (Gato Calavera)

Gato Calavera no tiene sede nueva

Ante el anuncio de Gato Calavera que dejará la colonia Álamos, aún el foro no tiene nueva sede para sus actividades, sin embargo, aseguró a sus seguidores que esto no es un adiós, pues ya se busca nueva sede.

“Nos vemos pronto en un nuevo hogar que nos permita evolucionar como espacio! …Ya estamos en búsqueda de un nuevo hogar que nos permita evolucionar y seguir construyendo un espacio abierto para la música, el arte y las expresiones independientes, manteniendo vivo el espíritu que siempre nos ha movido”. Gato Calavera

Así como Gato Calavera agradeció a sus seguidores por hacer del foro “un refugio para el ruido, la libertad y la cultura alternativa”.