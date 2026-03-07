Hoy sábado 7 de marzo es el esperado festival de música Doll Fest 2026 en Gato Calavera de la CDMX.

Así que prepararé para disfrutar horario y hora en la que terminan los conciertos del 7 de marzo de Doll Fest 2026 en Gato Calavera:

Apertura de puertas: 2:00 de la tarde

Hora de arranque de conciertos: 4:00 de la tarde en punto

Bandas:

Mare Advertencia Descartes A Kant Alice Bag Bloody Benders Flores y Fuego THE CENTELLAS Valkirias Damage Party

Duración: Se estima 8 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 12:00 am

Doll Fest 2026 (Doll Fest 2026)

Doll Fest 2026 en Gato Calavera celebra su Volumen III

El Volumen III de Doll Fest 2026 llega a Gato Calavera de la CDMX con lo mejor de la música en el poder femenino.

Así que ya tienes todos los detalles para disfrutar Doll Fest 2026 en Gato Calavera.

Recuerda que ​​Gato Calavera es el recinto ubicado en Xola número 114, colonia Álamos, de la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, CDMX.

La referencia para llegar al Doll Fest 2026 en Gato Calavera es por Metro en la Línea 2 con bajada en la estación Xola.