El Volumen III de Doll Fest 2026 llega este 7 de marzo en concierto en Gato Calavera de la CDMX.

Festival de música del cual les tenemos el horario y bandas que no debes perderte en el Doll Fest 2026 en Gato Calavera de este sábado 7 de marzo; a continuación todos los detalles:

Apertura de puertas: 2:00 de la tarde

Hora de arranque de conciertos: 4:00 de la tarde en punto

Bandas

Mare Advertencia Descartes A Kant Alice Bag Bloody Benders Flores y Fuego THE CENTELLAS Valkirias Damage Party

Doll Fest 2026 (Doll Fest 2026)

Doll Fest 2026 está de regreso con lo mejor del poder femenino

El Festival de Muñecas mejor conocido como Doll Fest 2026 regresa con su Volumen III en Gato Calavera este sábado 7 de marzo.

Festival, Doll Fest 2026 que promete traer una gran fiesta a la ciudad con el poder femenino en la música con mucho rock, punk, hardcore, surf rock y hip hop.

Si aún no tiene tus boletos para Doll Fest 2026 en Gato Calavera hay disponibles y se tendrá venta en el día del evento; los precios son: