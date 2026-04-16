La Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgo del Estado de México, informó de una fuga de gas en obras del Tren Suburbano en Bosques de Tultitlán.

El incidente ocurrió en Avenida Recursos Hidráulicos, cuando una retroexcavadora perforó una tubería de gas natural mientras se realizaban trabajos de ampliación de la infraestructura ferroviaria que conectará con el AIFA.

Autoridades establecieron un perímetro de seguridad de 100 metros para evitar riesgos a la población, mientras se realizaban maniobras para controlar la fuga de gas natural.

Fuga de gas en obras del Tren Suburbano activa operativo en Bosques de Tultitlán

En la atención participaron elementos de la Secretaría de Seguridad, Protección Civil estatal y municipal, así como bomberos, quienes desplegaron un operativo para contener la emergencia por gas en Bosques de Tultitlán.

Personal especializado trabajó en el cierre de la tubería afectada con el objetivo de reducir la presión y proceder con el sellado para eliminar cualquier riesgo adicional.

Fuga de gas en Tren Suburbano (Protección Civil del Estados de México)

Habitantes de la zona fueron evacuados de manera preventiva, sumando un total de 200 personas que fueron resguardadas en áreas seguras durante el desarrollo del operativo en las obras del Tren Suburbano.

El incidente se originó mientras continúan las obras del Tren Suburbano que busca ampliar su ruta hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Este proyecto de movilidad pretende beneficiar a más de 82 mil personas de municipios como Nextlalpan, Tultitlán, Tultepec y Jaltocan, mejorando la conectividad regional.

Autoridades señalaron que la obra mantiene supervisión constante tras el incidente, con el fin de evitar nuevos riesgos durante la fase final de construcción.