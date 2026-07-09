Las fuertes lluvias registradas la tarde noche de este miércoles 8 de julio de 2026, inundaron la Cámara de Diputados en la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con la información, la zona más afectada de la Cámara de Diputados fue el estacionamiento subterráneo, en donde el agua alcanzó algunos centímetros de altura.

Ante ello, el diputado Ricardo Monreal instruyó a Protección Civil a realizar una revisión de las instalaciones del recinto legislativo con el fin evaluar posibles daños por las inundaciones.

“Ante las intensas lluvias que se registran en distintos puntos de la ciudad, instruí a la Dirección de Protección Civil de la Cámara de Diputados a realizar una revisión de las instalaciones para evaluar posibles daño”. Ricardo Monreal

Fuertes lluvias inundan la Cámara de Diputados en CDMX (Captura / X)

Se inunda la Cámara de Diputados tras intensas lluvias en CDMX

Las intensas lluvias de este miércoles en la CDMX provocaron que la Cámara de Diputados resultara inundada en su zona de estacionamiento, lo que obligó a intervenir a equipos de emergencia.

Debido a la intensidad de las lluvias, el agua se comenzó a acumular en la zona baja de la Cámara de Diputados, además de que el drenaje superó su capacidad debido al severo volumen que se registró.

Videos de lo sucedido dan muestra de cómo Bomberos utilizaron bombas para desfogar el agua acumulada, así como liberar las zonas de salida y acceso al mismo recinto.

Fuertes lluvias inundan la Cámara de Diputados en CDMX (Azteca Noticias)

La diferencia de altura entre el edificio legislativo y las avenidas circundantes facilitó que el agua retornara por las vías de acceso y brotara desde el propio sistema interno.

Adicional a la zona de estacionamiento, los baños que se ubican en el mismo nivel también resultaron inundados, pues el agua provocó severos encharcamientos en su interior.

Fuertes lluvias inundan la Cámara de Diputados en CDMX (Especial)

A pesar de que el agua alcanzó zonas como bodegas y elevadores, las autoridades confirmaron que no se presentaron daños ni heridos a causa de la inundación.

De igual forma, la situación fue reportada como bajo control por los servicios de emergencia en la Cámara de Diputados tras varias horas en las que se llevaron a cabo maniobras de limpieza.