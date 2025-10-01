“Lo que tú dices es una mentira” dijo Bertha Ocaña, la hermana de Octavio Ocaña de 22 años de edad, a la versión dada por C4 Jiménez sobre la muerte del actor de Vecinos.

Decidida a no pasar por alto la mentira que C4 Jiménez dijo, Bertha Ocaña de 31 años de edad, argumentó que sus papás buscaron y desmintieron que Octavio Ocaña haya provocado su muerte.

Hermana de Octavio Ocaña tacha a C4 Jiménez de mentiroso por asegurar que el actor se disparó

A casi 4 años de la muerte de Octavio Ocaña, su hermana Bertha Ocaña, decidió salir a desmentir lo dicho por C4 Jiménez, luego de que asegurara que el actor de Vecinos se disparó.

Han sido varias las versiones que se han manejado sobre la muerte de Octavio Ocaña el 29 de octubre de 2021, pero siendo C4 Jiménez, un reportero de nota roja, quien asegure que él se mató es lo que hizo que Bertha Ocaña desmintiera.

Carlos Jiménez 'C4', reportero. (@c4jimenez1)

La hermana de Octavio Ocaña mostró la investigación que sus papás hicieron sobre la muerte del actor, asegurando que la prueba de rodizonato de sodio en él salió negativa, siendo esto lo que rechaza la versión de que él se haya disparado.

“Adjudicado por la Fiscalía (...) En el dorso y palma derecha, dorso y palma izquierda. Él en todas la negativo (...) No se identificó la presencia de plomo ni de bario. ¿Esto que significa? Que Octavio nunca detonó un arma”. Bertha Ocaña, hermana de Octavio Ocaña.

Prueba de rodizonato de sodio de Octavio Ocaña. (Instagram/berthaocaa)

Por otra parte, Bertha Ocaña explicó que el peritaje fue autorizado por la Fiscalía y que ese es el motivo por la sentencia en tienen dos personas implicadas en el asesinato.

Según la investigación de la Fiscalía, Leopoldo N, un expolicía es implicado en la muerte del actor. Así como Gerardo N, está vinculado a proceso, pero no tiene sentencia.

Finalmente, pidió que dejaran de hablar de la muerte de Octavio Ocaña “nada más por hablar” explicando que lo mejor fuera que C4 Jiménez hablara de su vida “y no tocar fibras sensibles”.