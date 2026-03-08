La Alcaldía Tláhuac, encabezada por Berenice Hernández Calderón, reunió a más de 4 mil personas en la carrera deportiva “Mujeres que Transforman”.

El evento, realizado para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, consistió en un circuito de 8 kilómetros donde la ciudadanía se unió para enaltecer la determinación, el liderazgo y la resiliencia de las mujeres en la sociedad actual.

Tláhuac se une en la carrera “Mujeres que Transforman”

Desde el inicio de la mañana, familias de diversas colonias se concentraron en la explanada de la demarcación. Esta actividad buscó visibilizar la trascendencia del sector femenino en los ámbitos profesional, académico y laboral, fomentando un ambiente de unidad y respaldo comunitario en una fecha de gran relevancia histórica.

La competencia integró a participantes de todas las generaciones, quienes reafirmaron que la perseverancia y la pasión por el deporte son motores esenciales para alcanzar cualquier objetivo.

La seguridad de los asistentes estuvo garantizada gracias a un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Policía Auxiliar, permitiendo que la jornada deportiva concluyera con saldo blanco.

La alcaldesa Berenice Hernández Calderón celebró la respuesta de la comunidad y señaló que este encuentro simboliza la potencia de la acción colectiva.

Destacó que ver a cientos de mujeres avanzando juntas representa la satisfacción de superar retos con orgullo, fortaleza y un profundo compromiso con el bienestar personal y social.

“Mujeres que Transforman”: Tláhuac celebra el Día de la Mujer con deporte (Cortesía)

Berenice Hernández garantiza respaldo y justicia social para las mujeres

Al finalizar la justa, Hernández Calderón subrayó que el 8 de marzo es la oportunidad perfecta para reconocer a quienes diariamente sostienen a sus familias y transforman su entorno.

Al observar las calles de la demarcación teñidas de rosa, la mandataria reafirmó que el camino hacia el futuro se construye con paso firme y sin temor.

Acompañada por el diputado federal Roberto Mejía Méndez, la alcaldesa encabezó la entrega de incentivos económicos y reconocimientos a las ganadoras de las distintas categorías.

En este acto de premiación, reiteró que su administración es un aliado incondicional para todas las ciudadanas, asegurando que cuentan con una red de apoyo gubernamental diseñada para proteger su plenitud y desarrollo integral.

La transformación de Tláhuac continúa consolidándose a través de políticas que promueven la equidad y el reconocimiento, dejando claro que en este gobierno el bienestar de las mujeres es la prioridad absoluta.