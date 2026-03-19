La alcaldesa de Tláhuac, Berenice Hernández Calderón, refrendó su compromiso con la salud pública al inaugurar la Clínica de Salud Integral Tláhuac 2. Esta nueva unidad tiene como propósito fundamental ampliar la cobertura médica y acercar atención especializada a todas las comunidades de la demarcación.

Ubicada en el pueblo de San Nicolás Tetelco, sobre la calle Canal Seco, la clínica se suma a la infraestructura existente en el Bosque de Tláhuac. Con ambas unidades en operación, el gobierno local avanza hacia un modelo de atención integral que garantiza servicios de calidad directamente en el territorio.

Berenice Hernández garantiza servicios médicos gratuitos y especializados en Tláhuac

La apertura de esta segunda sede potencia los resultados del programa “Tláhuac por tu Salud”, el cual durante 2025 brindó atención a más de 9,600 pacientes y realizó 39,223 acciones de salud. Esta expansión contempla el acceso efectivo y sin costo a un esquema médico integral que incluye:

Consulta médica general y odontología.

Optometría y servicios especializados de psicología.

Laboratorio clínico y farmacia.

Horarios de atención: lunes a viernes, de 7:00 a 17:00 horas en ambas sedes.

Durante el evento, Berenice Hernández subrayó que el objetivo es consolidar un sistema cercano y accesible, especialmente para los pueblos originarios y quienes trabajan en el campo.

Esta Clínica Integral de la Salud representa un gran logro y esfuerzo conjunto, pensando en nuestros pueblos originarios, en la gente que trabaja en el campo, que sepan que este espacio es gratuito. Berenice Hernández, Alcaldesa de Tláhuac.

La unidad médica destaca por contar con un laboratorio equipado para realizar 18 estudios distintos, además de una farmacia con el abasto necesario para atender de manera inmediata a los beneficiarios. La alcaldesa enfatizó que estas herramientas permiten ofrecer una atención de primer nivel sin que represente un gasto para las familias.

Finalmente, Berenice Hernández invitó a las y los vecinos de San Nicolás Tetelco, San Andrés Mixquic y San Juan Ixtayopan a afiliarse para disfrutar de estos beneficios. El proceso de registro es directo y sin intermediarios, requiriendo únicamente la siguiente documentación:

Identificación oficial (INE).

Comprobante de domicilio.

CURP actualizada.