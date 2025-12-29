Colectivas feministas en redes sociales denunciaron a un conductor de Uber de nombre Oscar por presuntamente golpear e intetar retener a una pasajera de nombre Valeria, de 33 años.

Las denuncias de las activistas incluyen una supuesta agresión en el rosto en contra de Valeria y luego haber huido.

Dicha agresión se habría dado una vez que la joven logró forzar la puerta y salir del carro.

Denuncian agresión contra joven que regresaba de casa de sus papás; señalan a conductor de Uber

Los hechos habrían ocurrido los primeros minutos del 24 de diciembre cuando aseguran el chofer cambió la ruta del viaje y al recibir un reclamo por parte de Valeria este le contestó “vamos a donde yo diga”.

Ante ello, señalaron que lo que vivió la joven fue violencia y que pudo haber sido el último día de su vida.

Valeria había ido a la casa de sus papás a preparar la cena de Navidad.

No se detalló en qué zona ocurrieron los hechos, pero por los datos del trayecto mostrado sería en la alcaldía Álvaro Obregón, CDMX.

Exigen justicia para Valeria, presuntamente violentada por conductor de Uber

Parte de las denuncias es que ni las autoridades ni la plataforma Uber protegieron a la usuaria.

Por ello exigieron que “investiguen, sancionen y garanticen protección real para las víctimas”.

En particular a Uber exigen que hagan más que bloquear la cuenta del conductor señalado.