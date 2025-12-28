A cuatro días de la liberación de Dashia Rocío del penal de Barrientos, en el Estado de México, su padre biológico rompió el silencio y habló de supuestas pruebas por las acusaciones de violación.

Me empieza a mandar mensajes el 8 de septiembre, donde me indica “sabes qué, te voy a denunciar por golpes o violación, a ver qué te invento, pero de qué te chingo te chingo.

Según señaló Ramsés Rodríguez en entrevista para el Canal 6, cuenta con pruebas suficientes para demostrar que Dashia Rocío, en complicidad con su abuela, han intentado extorsionarlo.

La mayoría de las pruebas presentadas consisten en capturas de mensajes de WhatsApp, supuestamente enviados por Dashia, en los que se leen amenazas de la joven contra su padre para recibir dinero a cambio de no denunciarlo.

Dashia Rocío ya había extorsionado a un maestro y un compañero, asegura su padre biológico

En la misma entrevista, el padre biológico de Dashia Rocío reconoció sentir miedo por su familia y señaló que presentó una denuncia contra la joven desde el 10 de septiembre en el ampevis de Atizapán.

Ramsés Rodríguez asegura que la joven de 19 años lo amenazó directamente con meterlo a la cárcel sino cumplía con sus peticiones, tales como cinco mil pesos, viajes, un coche y un departamento a su nombre.

El padre de Dashia Rocío aseguró que no es la primera vez que su hija incurre en extorsiones, pues previamente también había intimidado a un maestro y a uno de sus compañeros por acusaciones similares.

Es de recordar que Dashia Roció acuso a su padre biológico por abusar sexualmente de ella mientras estaba bajo su cuidado, después de haberla reconocido como su hija ante el Registro Civil a los 19 años.

En medio de las acusaciones, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo a Dashia Rocío ‘N’ por el delito de extorsión a nombre del CJNG contra un comerciante en la colonia San Rafael.