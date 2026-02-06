Uber fue condenado a pagar 8.5 millones de dólares, equivalentes a casi 148 millones de pesos mexicanos, en un caso de agresión sexual por parte de un conductor contra una pasajera.

Un jurado federal consideró que el conductor fue responsable de los señalamientos de agresión sexual en un hecho ocurrido en Arizona, Estados Unidos, en el año 2023.

El fallo es histórico debido a que es la primera vez que se declara culpable a Uber y se le sentencia a pagar una suma millonaria.

El caso de Jaylynn Dean por el que Uber pagará una suma millonaria

Jaylynn Dean denunció que fue violada por un conductor de Uber cuando regresaba a su hotel en noviembre de 2023 en Tempe, Arizona, y estaba bajo los efectos del alcohol.

Algunos de los señalamientos contra Uber es que no se garantizó la seguridad que promociona para mujeres que han tomado alcohol y que no corroboró los antecedentes criminales del conductor.

Uber insiste que conductores no son sus empleados ante caso de agresión sexual

Uno de los argumentos de defensa de Uber fue que la empresa no era responsable ya que los conductores no son sus empleados sino trabajadores independientes.

Cabe recordar que en otros momentos Uber también ha argumentado que se trata de economía colaborativa, a fin de descartar el otorgamiento de prestaciones sociales.

Sobre el caso, Uber también dijo que la mujer consintió las relaciones sexuales a pesar de que el conductor admitió que estaba muy ebria.

No obstante, el conductor finalmente fue despedido debido a que está prohibido tener relaciones sexuales durante un viaje.