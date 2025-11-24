Un evento masivo convocado por el Bogueto y el actor y streamer Adrino Zendejas se salió de control y terminó en caos.

Algunos señalan que incluso superó en convocatoria a las recientes marchas de la Generación Z con 17 mil y 150 participantes.

El evento que sería una rodada y convivencia con el Bogueto y Adriano Zendejas terminó con detenidos, atropellados, heridos y más.

Caos por evento del Bogueto y Adriano Zendejas género caos antes de que llegarán

El evento convocado como convivencia y rodada en el Monumento a la Revolución tenía programado regalar gorras, pero se volvió un caos cuando todos intentaban obtener una.

Algunos denunciaron que el caos inicio incluso antes de la llegada del Bogueto y Adriano Zendejas, por lo que incluso les pedían no llegar para no agravar la situación.

Los jóvenes que acudieron al evento generaron aglomeraciones y empujones una vez que llegaron los dos convocantes.

Atropellan a asistentes a convivencia de streamers; saldo 3 detenidos y 5 lesionados

Como parte de la rodada y convivencia con el Bogueto y Adriano Zendejas, también conocido como el Maestro Shifu, se registró un atropellamiento en las inmediaciones del Monumento a la Revolución.

Los responsables del atropellamiento son los hermanos Adriel, Zuriel y Jaciel García, quienes conducían un automóvil Mustang negro, el cual fue vandalizado, por lo que aceleraron y atropellaron a cinco personas.

La policía de CDMX confirmó las detenciones y las edades de 21, 18 y 15 años.

Aseguran casi 100 motos por rodada convocada por el Bogueto y Adriano Zendejas en Monumento a la Revolución

Como saldo de la rodada se aseguraron 98 motos y un Razer por diversas situaciones como no usar casco, circular por la banqueta, viajar con más de dos personas, realizar maniobras que ponían en riesgo a los transeúntes y más.

Por resistencia a retirar una de las motocicletas, otra persona fue detenida.