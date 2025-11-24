Adriano Zendejas genera gran polémica luego de que minimizó la violencia que se vivió en el evento que convocó junto a el Bogueto en la CDMX.

Pese a que el evento se salió de control y terminó en caos, Adriano Zendejas priorizó el éxito que habían tenido por toda la gente que acudió a las inmediaciones del Movimiento a la Revolución.

¿Adriano Zendejas minimiza la violencia en su evento en la CDMX?

Adriano Zendejas, también conocido como el Maestro Shifu, utilizó sus redes sociales para presumir el éxito que tuvo el evento que convocó junto al Bogueto en la CDMX.

Sin embargo, Adriano Zendejas minimizó la violencia que se vivió en el evento, que dejó heridos, detenidos y caos entre miles de asistentes.

Adriano Zendejas desata polémica al minimizar la violencia en su evento de CDMX (@adrianozendejas32 / Instagram)

A través de sus Instagram Stories, Adriano Zendejas compartió un video en el que se le puede ver llorando al ver la gente que se logró reunir.

El video lo compartió con el mensaje: “Cuándo te das cuenta de que todo tu esfuerzo y dedicación al fin vale la pena”.

En su publicación el actor y streamer Adriano Zendejas incluso resaltó que “los sueños si se cumplen”.

En otra publicación, Adriano Zendejas compartió un video de la gente reuniéndose con el texto que la situación se descontroló antes de que el evento empezará.

El evento atrajo a una multitud que rebasó por completo cualquier expectativa de organización, lo que provocó aglomeraciones y descontrol desde los primeros minutos.

Cabe recordar que el objetivo de Adriano Zendejas y Bogueto era obsequiar gorras deportivas y posteriormente partir en una rodada de motocicletas rumbo al Autódromo Hermanos Rodríguez para el Flow Fest 2025.

Pese al caos generado, El Bogueto y Adriano Zendejas se presentaron sin contratiempos en el Flow Fest 2025, invitados por J Balvin.

Usuarios critican a Adriano Zendejas por la falta de organización en su evento

A través de sus redes sociales, Adriano Zendejas a presumido la cantidad de gente que logró reunir, sin embargo las personas han criticado que minimizó la situación que se vivió.

Adriano Zendejas no planeó el evento, ni contó con los permisos por lo que no se tuvo ningún control.

Y es que por la falta de organización el evento terminó con detenidos, atropellados, heridos, caos vial y vandalismo en negocios ambulantes .

Incluso se registró un atropellamiento en las inmediaciones del Monumento a la Revolución .

Los responsables del atropellamiento son los hermanos Adriel, Zuriel y Jaciel García, quienes conducían un automóvil Mustang negro, el cual fue vandalizado, por lo que aceleraron y atropellaron a cinco personas.

El caos se apoderó del evento y es que no solo se registraron algunos conatos de bronca, sino que policías de Tránsito trasladaron 98 motocicletas y un vehículo tipo razer a depósitos vehiculares.

Esto luego de que infligieron el Reglamento de Tránsito al no portar casco, viajar con más de dos personas a bordo, realizar maniobras que ponen en riesgo a las personas usuarias de la vía pública y circular por la banqueta.