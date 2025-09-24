Tras lo sucedido en CCH Sur el lunes 22 de septiembre, los estudiantes de la UNAM protestan en Insurgentes Sur, Ciudad de México (CDMX) con un bloqueo a la altura de Torre de Rectoría para exigir más seguridad.

El ataque fue perpetrado por parte de un joven también de la comunidad, quien ingresó a las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, quien mató a un estudiante e hirió a un trabajador del plantel.

Tras el ataque, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí emitió un mensaje en el que declaró que además de atender las investigaciones, se aumentará la seguridad en sus planteles.

CCH Sur: estudiantes de la UNAM mantienen bloqueo Insurgentes Sur como protesta

En ambos sentidos de Insurgentes Sur se mantiene un bloqueo, a la altura de la Rectoría de la UNAM, debido a que los estudiantes protestan por el ataque en CCH Sur.

Si bien la protesta de los estudiantes incluye la comunidad universitaria, el bloqueo lo conforman principalmente alumnos de CCH, quienes se mantienen en Insurgentes Sur desde las 15:00 horas.

Previo al bloqueo en Insurgentes Sur, los estudiantes de la comunidad de la UNAM marcharon desde el CCH Sur hasta la Torre de Rectoría como parte de sus protestas.

Estudiantes de la UNAM protestan por ataque en CCH Sur

CCH Sur: estudiantes de la UNAM protestan por mayor seguridad tras ataque

El bloqueo y la marcha de protesta de los estudiantes de la UNAM se lleva a cabo debido a que la comunidad exige mayor seguridad tras ataque en CCH Sur y que las medidas aumenten.

Esto en respuesta a lo señalado por el rector Leonardo Lomelí, ya que afirman, la promesa de aumentar la seguridad se ha repetido desde hace varios años sin embargo, la situación no ha cambiado en la UNAM.

Asimismo, los estudiantes apuntan que sólo se pide credencial, por lo que las medidas de seguridad serían nulas en los planteles, por lo que piden a la UNAM que se instalen detectores de metal en las puertas.