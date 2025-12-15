En un sector donde la inmediatez, creatividad y estrategia deben convivir en equilibrio, comienza a resonar en los escenarios internacionales el nombre de Memo Quintana, CEO de Comarka Firma Creativa, agencia que en pocos años ha logrado posicionarse como referencia en la evolución de la comunicación política en México y Latinoamérica.

A sus años de trayectoria, Memo ha demostrado que la innovación no es un discurso, sino una práctica cotidiana. Su liderazgo joven, cercano y basado en la experimentación creativa se ha convertido en el motor de un equipo que entiende la comunicación política desde nuevas narrativas, nuevos lenguajes y nuevas formas de conectar con las audiencias.

Memo Quintana triunfa en los Reed Latino Awards 2025

Esa visión se hizo visible nuevamente este año durante la 14ª edición de los Reed Latino Awards, celebrada el 28 y 29 de noviembre en Guatemala donde Comarka volvió a ganar 3 galardones de un premio (considerado el más prestigioso de la industria) con 13 nominaciones, un número que habla del alcance y la consistencia de sus proyectos.

Más allá de las nominaciones, los premios cuentan una historia: la agencia obtuvo tres galardones en las categorías de Mejor Imagen de Promoción Turística, Mejor Manejo de TikTok de un Personaje Político y Mejor Pieza Gráfica en Vía Pública en Campaña Gubernamental.

Quintana comentó que cada uno de estos reconocimientos refleja una cualidad distinta del equipo: su capacidad de contar historias visuales, su dominio del entorno digital y su entendimiento del espacio público como un lienzo narrativo.

Señaló que detrás de esos triunfos hay largas jornadas de trabajo, sesiones creativas interminables y un liderazgo que apuesta por el talento joven.

La comunicación política cambia todos los días. Nuestro reto es evolucionar con ella y, mejor aún, adelantarnos. Memo Quintana

Memo Quintana ha logrado convertir a Comarka en un semillero de creativos que combinan estrategia, diseño, contenido y sensibilidad social.

Comarka impulsa una nueva generación de creativos en comunicación política

Reiteró que en Comarka no existen las ideas pequeñas. El equipo (diverso en edades, trayectorias y especialidades) entiende que cada proyecto es una oportunidad para innovar. Desde campañas gubernamentales y piezas gráficas hasta estrategias digitales para audiencias pequeñas y medianas, su trabajo demuestra que la comunicación política puede ser cercana, creativa y profundamente humana.

Las 13 nominaciones de este año incluyeron categorías como Mejor Firma de Comunicación Política, Mejor Imagen de Identidad Gráfica, Mejor Página Web de Gobierno, Mejor Spot Gubernamental de TV, Mejor Slogan de Campaña de Gobierno y varias distinciones en plataformas como Facebook, Instagram y TikTok. Todas ellas reflejan un enfoque integral y multidisciplinario.

Quintana lidera Comarka como parte de una nueva generación de líderes que entienden la política desde otra óptica: la de las emociones, la de la creatividad aplicada y la de un país que exige mensajes auténticos.