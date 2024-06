Irreverente

Les platico que por lo menos dos colaboradores de DETONA forman parte del róster de conferencistas de talla internacional que tomarán por asalto éstas bárbaras, sedientas e ingobernadas comarcas del norte, el 26, 27 y 28 de junio:

Se trata de Clara Villarreal y Memo Rentería, que debatirán sus propuestas de mercadotecnia política con el público asistente, colegas, profesionales, académicos y especialistas que se distinguen por la creatividad de sus métodos de trabajo.

Clara Villarreal, conferencista (Plácido Garza)

Será un circo de seis pistas, a saber:

Campañas Electorales. Política y Nuevas Tecnologías. Comunicación Gubernamental. Medios y Opinión Pública. Mujer y Política. Jóvenes y Política.

Todo esto a través de mesas de debate, paneles y talleres con micro empresas.

Aquí el menú, servido a la carta; nada de aburridos bufets y cosas de esas:

Estrategias de Comunicación para Gobiernos.

Contexto y Discurso Político.

Storytelling.

Comunicación Persuasiva.

Micro Targeting.

Publicidad Política.

Marketing Político.

Estrategia y Creatividad.

Comunicación Institucional.

Política y Discriminación.

Casos de Campañas Exitosas.

Campañas Legislativas.

E-governement.

¿Cómo Ganar Elecciones?

Perspectivas de Género.

Protagonismo de la Mujer en la Política.

Casos de Éxito y Claves para Ganar.

Training Mujeres en la Política.

¡Todo un festín para gourmets!

Memo Rentería, conferencista (Plácido Garza)

Memo Rentería, el políticamente incorrecto

El jueves 27 corresponderá el turno al reconocido rompe... Esquemas Memo Rentería, quien presentará la primera conferencia musical de desarrollo humano de que se tiene noticia en el mundo: “No hay Escalera al Cielo”.

Se trata de un espectáculo con cantantes y músicos en vivo que contiene un mensaje disruptivo, irreverente diamadre, que cuestiona, emociona, apasiona, divierte e invita a mandar al carajo al montón de prejuicios que muchos traemos como defectos de fábrica o peor aún, como denominación de origen, hagan de cuenta una NOM mala onda.

Textos y música son totalmente originales y fueron adaptados por sus autores para lograr en política lo que muy pocos se atreven.

Las ideas de Memo hacen que el concepto de pensar y actuar “out of the box” aparezca una ramplona, simple y desabrida cajita feliz.

Como decía mi abuela la alcaldesa: “Ora lo verán”.

